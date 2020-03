Kerstin Unger

Passow (MOZ) Der künftige Weg der Gemeinde Passow führt wahrscheinlich nach Schwedt. Der ehrenamtliche Bürgermeister Silvio Moritz informierte am Donnerstag in der Gemeindevertretersitzung über die Zusammenkunft vor zwei Wochen bei der Landrätin mit einem Vertreter des Innenministeriums.

Dort gab es Informationen zur Lösung der derzeitigen Situation und Beispiele zur Weiterentwicklung des Amtes. Es seien mögliche Verwaltungstypen und Eingemeindungsmöglichkeiten vorgestellt worden. "Es hieß, das Procedere kann vereinfacht werden, wenn die ehrenamtlichen Bürgermeister sich einig sind, wie man weiter verfahren will", berichtete Silvio Moritz. Zwei Tage später seien bei einer Beratungsrunde des Amtsausschusses Stellungnahmen eingefordert worden."Wenn es im weiteren Verfahren dahin geht, dass das Amt nicht weiter bestehen bleibe, favorisieren wir die Eingemeindung nach Schwedt", so der Bürgermeister. "Das will Berkholz-Meyenburg auch. Schöneberg geht sowieso.

Pinnow und Mark Landin haben den Amtsdirektor beauftragt, die Möglichkeit einer amtsfreien Einheitsgemeinde zu prüfen, um die Eigenständigkeit zu behalten."

Einklang scheint unmöglich

Am Dienstag habe man sich im Amt getroffen, um sich über den weiteren Ablauf und eine Kommunikation nach außen zu verständigen. Da Pinnow und Mark Landin auf eine entsprechende Prüfung durch den Amtsdirektor warten müssen, sei eine Amtsauflösung nicht so einfach möglich. In der letzten Sitzung habe man den Eindruck gehabt, dass ein Beschluss im Einklang mit den anderen Gemeinden nicht möglich sei. "Wir wollen den Prozess für Passow fortsetzen", sagte Silvio Moritz. Man müsse sich überlegen, wie es in den nächsten 20 Jahren weitergehen soll. "In den 27 Jahren ländlicher Entwicklung im Amt wurde aufgezeigt, wie es funktioniert. Mit Fördermitteln, die uns zur Verfügung standen, haben wir trotz der Haushaltslage etwas geschafft", meinte der Bürgermeister und verwies auf Kita, Schule und Straßenbau. "Im Großen und Ganzen ist in Passow eine recht gute Entwicklung sichtbar. Das fortzuführen, wird schwierig sein", erklärte er. Es gebe kaum Bauflächen. Die Struktur des Amtes sei schwer zu erhalten. "Das Amt ist nun einmal durch den Amtsdirektor geprägt und der wird nicht bis 85 arbeiten. Deshalb sind wir der Meinung, dass eine Weiterentwicklung unter größeren Strukturen erfolgversprechender ist."

Die Gemeindevertretung muss sich nun über einen Fahrplan für die kommenden Wochen und Monate verständigen. Für die nächste Gemeindevertretersitzung, die voraussichtlich am 14. Mai stattfinden wird, soll ein entsprechender Beschluss vorbereitet werden. Dazu beruft der Bürgermeister kurzfristig eine interne Zusammenkunft ein. Über diesen Beschluss wird dann das Innenministerium informiert. Das Amt soll beauftragt werden, Gespräche mit Schwedt aufzunehmen. Noch vor den Sommerferien soll es eine Einwohnerversammlung geben, zu der auch Vertreter aus Schwedt und Gramzow eingeladen werden.

"Damit wäre die Marschroute klar und die eigentliche Sacharbeit möglich", meinte der Gemeindevertreter Norman Baas. Wolfgang Steffini forderte die Amtsverwaltung auf, nicht auf Zeit zu spielen, sondern schnell zu handeln und Tatsachen zu schaffen.