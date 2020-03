Claudia Duda

Potsdam (MOZ,dpa) Die Auswirkungen der Pandemie mit Covid 19 greifen in alle Lebensbereiche der Brandenburger ein. Im Folgenden eine kleine Übersicht und eine Entwarnung:

Hinten einsteigen? Die Verkehrsunternehmen in Berlin und Brandenburg prüfen nach Angaben des VBB eine einheitliche Regelung für mehr Sicherheit vor dem Coronavirus in Bussen. Dazu seien die Verkehrsunternehmen und die Länder im Gespräch, sagte eine Sprecherin des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg (VBB) am Freitag in Berlin. Neben der Frage der Sicherheit stelle sich auch die Frage des Ticketkaufs, wenn Fahrscheine nicht mehr beim Fahrer gelöst werden könnten. In Brandenburg gebe es nicht flächendeckend Fahrscheinautomaten. Nach den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) stellte auch die Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) in Oranienburg in Bussen den Ticketverkauf beim Fahrer vorerst ein. Fahrgäste können nicht mehr vorn einsteigen. Der Verkehrsbetrieb in Potsdam teilte mit, dass die Fahrgäste in den Bussen über alle Türen einsteigen könnten, der Eingangsraum an der ersten Tür werde zum Schutz der Fahrer halbiert. In den Fahrzeugen gibt es Ticketautomaten. In den Bussen der Berliner Verkehrsbetriebe können Fahrgäste seit Donnerstag nur noch hinten einsteigen.

Die Kundenzentren der Unternehmen der Gasag-Gruppe schließen ab Montag. Die Maßnahme gilt für die Gasag AG und ihre brandenburgischen Tochtergesellschaften EMB Energie Mark Brandenburg, SpreeGas sowie die Stadtwerke Forst. Für Auskünfte und Änderungen können Kundinnen und Kunden stattdessen den Online-Service über die jeweilige Internetseite des zuständigen Energieversorgers nutzen oder sich an die jeweilige telefonische Service-Hotline wenden.

Alle Gedenkstätten der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten sind ab sofort für Besucherinnen und Besucher geschlossen. Dies gilt für die Gedenkstätten Sachsenhausen und Ravensbrück voraussichtlich bis zum 15. Mai. Die Gedenkstätten Brandenburg an der Havel, die Gedenkstätte Todesmarsch im Belower Wald und die Gedenk- und Begegnungsstätte Leistikowstraße Potsdam bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Auch alle pädagogischen Programme und Veranstaltungen entfallen. Dies gilt auch für alle Veranstaltungen zum 75. Jahrestag der Befreiung in den Gedenkstätten Todesmarsch.

Die Wasserver- und Abwasserentsorgung läuft wie gewohnt. Aufgrund der stabilen Strukturen sei die Wasserversorgung rund um die Uhr gesichert, selbst dann, wenn Mitarbeiter der Wasserversorger wegen Corona-Verdachts oder einer tatsächlichen Erkrankung ausfielen. Dies gelte ebenso für die Abwasserentsorgung, erklärte Turgut Pencereci, Geschäftsführer des Landeswasserverbandstags Brandenburg e. V., der Interessensvertretung einer großen Zahl brandenburgischer Wasserver- und Abwasserentsorger, am Freitag.