Kai-Uwe Krakau

Bernau (MOZ) Der Corona-Virus sorgt zunehmend für leere Regale in Geschäften und Supermärkten. Zahlreiche Verbraucher befürchten offenbar, dass sie bald kaum noch Nudeln, Konserven, Gemüse oder Toilettenartikel kaufen können. Am Freitag verzeichneten auch die Lebensmittelgeschäfte und Filialen der Discounter in Bernau mehr Kunden als üblich.

"Wir werden keine Waren rationieren", sagte der Leiter des Edeka-Centers in der Bahnhofspassage Bernau, Mathias Igel. Er räumte allerdings ein, dass es zu Engpässen in einzelnen Bereichen kommen könne. Die Edeka-Zentrale würde alle Märkte möglichst gleichmäßig beliefern. "Wir bekommen also nicht unbedingt die Mengen, die wir eigentlich benötigen", so Igel. In den vergangenen Tagen habe es durchaus "Hamsterkäufe" gegeben. Besonders seien länger haltende Lebensmittel in die Einkaufswagen gewandert. "Mineralwasser haben wir aber genügend am Lager", betonte der Edeka-Marktleiter.

Gottesdienst findet statt

Die weltweit grassierende Pandemie hat unterdessen auch die Planung des Evangelischen Kirchenkreises Barnim durcheinander gebracht. Die eigentlich am Sonnabend im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Eberswalde vorgesehene Tagung der Synode musste abgesagt werden. Ein neuer Termin steht noch nicht fest.

Das Konzert mit der "Winterreise" von Franz Schubert am Sonnabend ab 17 Uhr in der Aula der Grundschule Schönow fällt ebenfalls aus. Gekaufte Karten für die Veranstaltung können in der Touristinformation Bernau zurückgegeben werden – wenn sie wieder geöffnet hat.

Die Gemeinnützige Gesellschaft für Alten- und Behindertenpflege mbH Bernau hat zum Schutz von Bewohnern, Mietern und Mitarbeitern alle öffentlichen Veranstaltungen gestrichen. Das Netzwerk Gesunde Kinder Barnim Süd reagierte ebenfalls auf die sich verschärfende Situation. Man werde bis einschließlich 19. April keine Veranstaltungen durchführen, sagte Nicole Peter am Freitag. Demnach fallen beispielsweise die "Krabbelgruppen" in Basdorf, Wandlitz und Panketal aus.

Der Gottesdienst der Christlich-missionarischen Gemeinschaft Bernau am Sonntag um 10 Uhr findet dagegen statt. "Wir haben die Stühle etwas auseinander gestellt und werden die üblichen Hygieneregeln einhalten", sagte Seelsorger Wilfried.