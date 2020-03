Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Als Grundlage für die Diskussion eines neuen Verkehrskonzepts sollten in der kommenden Woche in Beeskow Verkehrszählungen durch das Büro Hoffmann Leichter vorgenommen werden. Die Zählungen sind nun verschoben worden. Das Büro geht davon aus, dass durch die Einschränkung des öffentlichen Lebens durch das Coronavirus im Moment keine aussagekräftigen Daten gewonnen werden können.

Bei den Messungen, die nun auf einen späteren Zeitpunkt verschoben sind, werden an 13 Punkten der Stadt alle vorbeifahrenden Fahrzeuge durch Kameras erfasst. Bürgermeister Frank Steffen sagt, dass die Auflösung der Kameras so gering sei, dass dabei lediglich die Fahrzeugart erkannt werden könne. So werde man Lkw, Pkw und Fahrrad unterscheiden. Frank Steffen betont, dass man Personen oder Kennzeichen nicht erfasse.

Die Mess- bzw. Zählstellen werden sich vor allem in der Bahnhofstraße, der Breitscheidstraße, Berliner Straße, Frankfurter Chaussee, aber auch in der Brandstraße Höhe Kirchplatz und in der Kohlsdorfer Straße befinden. Wenn die Ergebnisse vorliegen, soll diskutiert werden, wie man die Verkehrsbelastung in Beeskow verringern kann. Ein Ziel ist es beispielsweise, die Zahl der Fahrzeuge rund um den Markt zu reduzieren. Verkehr, der nicht im Zentrum hält, soll aus den historischen Straßen möglichst verbannt werden. diskutiert wird auch das Einbahnstraßensys-tem.