Schwedt (MOZ) Bei der Tafel in Schwedt gehen die Mitarbeiter viel mit Lebensmitteln um, die sie anschließend an die Kunden verteilen. Das bedingt ohnehin schon einen besonders hohen Hygienestandard. Doch gerade in Zeiten, in denen das Coronavirus umgeht, ist eine besondere Vorsicht angesagt. Redakteursprach mit Andreas Noack, Geschäftsführer der Schutzhütte Schwedt.

Herr Noack, in vielen Teilen des Landes klagen die Tafeln darüber, dass sie aktuell weniger Lebensmittel bekommen, weil die Menschen in den vergangenen Tagen Hamsterkäufe erledigt haben. Spüren Sie das auch?

Nein, davon merken wir recht wenig. Hier in Schwedt erreichen uns schon immer weniger Lebensmittel als in anderen Teilen des Landes. Das liegt vermutlich daran, dass die Lebensmittelkonzerne hier gezielter Ware her liefern, weil die Kunden beim Einkaufen vielen ihrer Marken treu bleiben.

Wie wirkt sich das Coronavirus auf ihre tägliche Arbeit bei den Tafeln aus?

Wir haben Hinweise ausgelegt und achten noch mehr auf Hygiene als sonst, was beispielsweise die Nies-Etikette angeht – nach den Vorgaben des Robert Koch Instituts. So geben wir uns zum Beispiel nicht mehr die Hand. In der Tafel selbst ist es schwierig Abstand zu halten, da geht es ja eher zu wie in einem Tante-Emma-Laden. Dabei lassen wir schon immer nur drei Kunden gleichzeitig hinein.

Wenn Sie aktuell wenig von den Hamsterkäufen merken, was benötigen Sie denn zurzeit besonders dringend?

Da eines unserer Fahrzeuge vor kurzer Zeit in einen Unfall verwickelt war, müssen wir nun Ersatz beschaffen. Dafür sind wir aber dringend auf Spenden angewiesen.

Denken Sie auch an die Zeit nach Ende der Krise um das Coronavirus?

Ja, das tun wir. Da sich viele Menschen Notvorräte angelegt haben, könnte die Gefahr bestehen, dass diese Lebensmittel später vergessen werden oder man eventuell doch zu viel eingekauft hat. Dann würden wir uns freuen, wenn sie nicht in der viel bemühten Tonne landen. Gern nehmen wir auch Lebensmittel von Privatpersonen in ungeöffneten Originalverpackungen entgegen, wenn sie das Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht überschritten haben.