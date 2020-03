Keine Filme in der Oderbruchware: Erst einmal hat das Bauordnungsamt die Filmabende im Regionalladen in Bad Freienwalde untersagt. Ob es dabei bleibt, wollen die Macher in einem Gespräch mit der Behörde herausfinden. © Foto: Jörn Kerckhoff

Jörn Kerckhoff

Bad Freienwalde (MOZ) Es sollte ein neues Kulturangebot für die Kurstadt werden, die Filmabende im Regionalladen Oderbruchware. Cineast Stefan Noack und die Ladeninhaber Susann Mücke und Martin Podoll hatten sich gesucht und gefunden, die Planungen waren in vollem Gange. Doch nun machte das Bauordnungsamt die Pläne zunichte und untersagte die Filmvorführungen – so recht verstehen können die drei das nicht.

Stephan Noack ist mit den Filmabenden inzwischen im evangelischen Gemeindehaus untergekommen – eine Alternative zum Regionalladen, aber für ihn auch nur die zweitbeste Lösung. Für Susann Mücke hatte sich das Thema Filmabende damit zunächst erledigt, die Enttäuschung saß tief. Alle drei bedauern die Entscheidung der Behörde.

"Die Atmosphäre hier wäre natürlich schon eine ganz spezielle gewesen", so Susann Mücke. Das weiß sie von anderen Veranstaltungen, die in dem Laden mit integriertem Café stattfinden. Mit dem Slogan "Zwischen Gemüse und Bierkisten" wirbt die Oderbruchware für ihre Veranstaltungen. Auch das Publikum schätzt dieses ganz spezielle Ambiente, das die Oderbruchware bietet und das zeigt, Kultur kann in der kleinsten Nische stattfinden.

Daher schien es auch für Stefan Noack, den Cineasten aus Leidenschaft, der ideale Ort für seine Filmabende zu sein. Auf der Suche danach war Noack schon lange. Die Leidenschaft für Kino hat er bereits seit seiner Kindheit, mehrere Filmprojektoren nennt er sein Eigen. In der Oderbruchware wäre aber keiner der großen Projektoren sondern nur ein kleiner zum Einsatz gekommen. Doch für Noack ist klar: "Im Kino muss ein Film projiziert werden."

Dabei stand für Susann Mücke der Begriff Kino gar nicht so groß im Raum, wie es woanders vielleicht wahrgenommen wurde. Jedenfalls sei sie überrascht gewesen über die Nachricht vom Bauordnungsamt, dass die Filmabende in der Oderbruchware nicht stattfinden dürfen, weil offenbar die baulichen Voraussetzungen dafür nicht gegeben seien.

Bedauern hätten auch schon viele ihrer Gäste bekundet, die sich auf das neue Angebot gefreut hatten. Zum Kurzfilmabend am 21. Dezember – auch den hatte Stefan Noack organisiert – waren 50 Besucher im Laden, die den Abend sehr genossen hätten und sich auf die kommenden Filmabende freuten, berichtet Mücke. Geplant waren unter anderem ein Abend mit Filmen nach den Büchern von Erich Kästner, der Film "Spur der Steine" mit Manfred Krug und die "Feuerzangenbowle" mit Heinz Rühmann. Diese Filmabende wird es nun zwar auch geben, aber eben im evangelischen Gemeindehaus und nicht in der Oderbruchware. Für Stefan Noack ist es schön, dass er die Filme überhaupt zeigen kann, ganz das, was er sich erhofft hatte, ist es aber nicht.

Susann Mücke, Martin Podoll und Stefan Noack wollen den Plan von den Filmabenden im Regionalladen auch noch nicht zu den Akten legen. Nach der ersten Enttäuschung ist bei Susann Mücke wieder die Lust erwacht, für dieses Projekt zu kämpfen. "Wir möchten uns an das Bauordnungsamt wenden, um zu klären, an welchen Punkten es aktuell scheitert und welche Voraussetzungen wir schaffen müssten, um die Filmabende doch noch möglich zu machen", erklärt die Inhaberin der Oderbruchware dazu.

Ob sie die Auflagen dann erfüllen können, müsse sich dann zeigen, aber wichtig sei für sie, den Dialog mit der Behörde zu führen. Denn alle drei würden gerne etwas für die Belebung der Stadt tun und damit auch die Lebensqualität in der Stadt steigern. Es muss sich zeigen, ob dieser Film ein Happyend hat.