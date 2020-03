Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Für die erste Aprilwoche ist die Wiederinbetriebnahme der Brunnen vorgesehen – vorausgesetzt, das Wetter lässt dies zu. Vor allem muss es dafür frostfrei sein. Von der Steinschwärze und dem Löwenbrunnen auf dem Marktplatz über die Wasseranlage auf dem Spielplatz an der Michaelisstraße bis hin zur Quelle im Park am Weidendamm ist in der Barnimer Kreisstadt dann wieder das sprudelndes Nass zu erleben.

Ab der kommenden Woche werden im Stadtgebiet zusätzlich 101 Bäume sowie mehr als 460 Sträucher und Bodendecker in die Erde gebracht. Die Pflanzarbeiten werden noch bis Ende März dauern.

Schon seit Anfang dieser Woche ist das Personal des Bauhofes damit beschäftigt, fast 800 Blumen zu pflanzen. Am Kirchenhang, auf dem Marktplatz und am Richterplatz wurden bereits Farbtupfer gesetzt.

"Für den Bauhof ist der Frühlingsbeginn immer eine arbeitsintensive Zeit", sagt Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner. Aber das Ergebnis der blühenden Pflanzen überall in Eberswalde sei eine tolle Belohnung für die Mühen, die von den Einwohnern wertgeschätzt werde.

Der Regenreichtum der vergangenen Tage dürfte den Pflanzen beim Anwachsen geholfen haben. Im den Sommermonaten wird das auf Beeten sowie in Töpfen und Schalen ausgebrachte Stadtgrün durch den Bauhof in Schuss gehalten und mit Wasser versorgt.