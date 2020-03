MOZ

Bernau (MOZ) Die Stadtwerke Bernau setzen auf Telefon- und Onlineservice und schließen ihr Kundenzentrum ab Montag, 16. März, vorerst bis auf Weiteres.

"Angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens in Deutschland haben wir uns zu dieser Vorsichtsmaßnahme entschlossen, um die Ansteckungsgefahr und Ausbreitung zu vermeiden oder wenigstens zu verringern", sagt Bärbel Köhler, Geschäftsführerin der Stadtwerke Bernau. Fast alle Anliegen von Kunden könnten telefonisch oder per E-Mail bearbeitet werden. Das Service-Team ist unter der Nummer 03338 61399 und per E-Mail an kundencentrum@stadtwerke-bernau.de erreichbar. Viele Angelegenheiten lassen sich außerdem im Online-Kundenportal der Stadtwerke einfach selbst erledigen.

"Bei uns gelten hohe Sicherheitsstandards. Dazu zählt auch die Unterweisung zum Infektionsschutz unserer Mitarbeiter", betont Bärbel Köhler. Dabei orientiere man sich an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts sowie der Bundes- und Landesbehörden und passe die getroffenen Maßnahmen je nach Entwicklung entsprechend an. Das Energieunternehmen sei insgesamt gut gerüstet. "Wir betreiben die Energie- und Wassernetze in der Stadt und nehmen unsere Verantwortung für die Versorgung der Einwohner sehr ernst", erläutert die Stadtwerke-Chefin. Als Betreiber von kritischen Infrastrukturen stehen die Stadtwerke in engem Austausch mit Verbänden und Behörden.