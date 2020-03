Cornelia Link-Adam

Seelow (MOZ) Die stolze Anzahl von 27 Veranstaltungen sollte es am Wochenende in der Region geben. Doch um die Verbreitung des Coronavirus zu stoppen, haben viele Einrichtungen nun kurzerhand ihre Angebote zurück gezogen. Das betrifft auch langfristig geplante Projekte.

Das Telefon stand im MOZ-Büro am Freitag kaum noch still, auch das Mailfach füllte sich im Minutentakt mit Absagen aller Art. Die wohl größte Veranstaltung in der Region, das Fest zum Jahrhundertdatum am Sonntag in Neuhardenberg – 15320 ist schließlich die Postleitzahl des Ortes – ist ein Corona-Opfer. Darauf wies Bürgermeister Mario Eska hin. Alle zum Fest geplanten Aktionen im Freien entfallen auf Anweisung von Landrat Gernot Schmidt. Das betreffe die Auftritte verschiedener Vereine, die Oldtimer-Ausstellung und auch den Rekordversuch, die Postleitzahl Neuenhardenbergs mit Menschen nachzustellen.

"Allerdings gibt es das Sonderpostamt im Foyer und die Tauschbörse im Saal von 10 bis 13 Uhr", betont Heimatvereinschef Dietmar Zimmermann. Er lädt ein, den Spaziergang durch den Park damit zu verbinden, sich beim Sonderpostamt des Seelower Philatelistenclubs den Sonderstempel abzuholen. Abgesagt wurde für Neuhardenberg auch die für Samstag geplante Jubiläumsfeier des Amtsseniorenbeirats im Gusower Bürgerhaus durch Amtsdirektorin Grit Brinkmann.

"Im Sinne der Verantwortung, die wir als Veranstalter tragen, haben wir uns entschlossen, die für Samstag in Platkow geplante Mitgliederversammlung des Jagdverband Altkreis Seelow abzusagen und auf unbestimmte Zeit zu verschieben", informierte der Verbandsvorsitzende Max-Georg Freiherr von Korff.

Im Zuge der Coronavirus-Ansteckungsgefahr fallen auch Konzerte aus: "Wir verschieben unseren für Samstagabend geplanten Oderdammi-Abend im Golzower Gasthaus Wagner", informierte Musiker Sebastian Blache. Kurzerhand ließ auch Franco Kaiser vom Reitweiner "Heiratsmarkt" das Freitagabend-Konzert von "Four Roses" ausfallen.

Die Letschiner Heimatstuben sind laut Gabriele Axmann definitiv bis zum Monatsende geschlossen. Entsprechend fällt auch die für Samstag geplante Ausstellungseröffnung mit Maler Werner Zenglein aus. "Wir wollen versuchen, noch vor Ende der Schau Anfang Mai eine kleine Veranstaltung mit dem Künstler zu machen", sagt Axmann.

Aber es gibt auch Meldungen zu längerfristigen Veranstaltungen, die abgesagt sind: "Wir haben uns entschlossen, den Nachtwäscheball, der am 4. April stattfinden sollte, aus Anlass der aktuellen Virus-Situation nicht durchzuführen", mailte Vize Präsident Werner Hoffmann vom Neuhardenberger Carnevalverein "Marxwalde 1972". Geschlossen sind die Gemeinderäume in Letschin bis Monatsende, abgesagt auch die Seniorenveranstaltungen (Verkehrsschulung und Smartphone-Stammtisch) am Montag laut der Seniorenbeiratsvorsitzenden Evelin Miethke.

Die Seelower Stadtbibliothek verschiebt den Stummfilm-Abend am Montag auf unbestimmte Zeit, das Amt Lebus die für kommende Woche geplante Präventionsveranstaltung für Senioren mit der Polizei in Alt Zeschdorf sowie die Frauentagsfeier in Lebus.

Abgesagt ist auch der Landschaftstag, der am 21. März im Schloss Altranft stattfinden sollt, samt Bildung der Arbeitsgruppe "Kulturerbeorte".