Anne Bennewitz

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Einweihung der zu einem Freizeitbad umgebauten Schwimmhalle im Eisenhüttenstädter Erholungsgebiet Insel, die seither den Namen Inselbad trägt, jährt sich in diesem Jahr zum 20. Mal.

Am 1. April des Jahres 2000 feierte das Inselbad große Eröffnung. In den Monaten vor der Eröffnung war ein Anbau entstanden. Ab sofort stand den Badegästen zusätzlich zu dem bis dahin knapp 50 Meter langen und nun in Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich geteilten Becken ein großer Freizeitbereich mit Riesenrutsche, Strömungskanal, Whirlpool, Kleinkindbecken sowie Gastronomie zur Verfügung. Auch das beheizbare Außenbecken kam im Zuge der Umbaumaßnahmen hinzu.

Die einstige Schwimmhalle erfuhr dadurch eine enorme Aufwertung. Sie ist seither ein beliebtes Ausflugsziel, schließlich kann man hier aufgrund der Angebote gut und gerne auch mehrere Stunden verbringen. Der 20. Geburtstag des Inselbades ist somit nicht unbedeutend. Und deshalb wird er auch groß gefeiert. Am 4. April dieses Jahres lädt das Inselbad zu Spiel und Spaß im nassen Element ein. Zu Gast im Spaßbad ist dann ein Animationsteam der Agentur "H2O Fun Events".

"Jung und Alt dürfen sich auf Spiel und Spaß freuen", macht Ute Schandert von der Eisenhüttenstädter Freizeit- und Erholungs GmbH, die das Inselbad betreibt, neugierig. "Im Wasser werden aufblasbare Großspielgeräte für jede Menge Action sorgen. Das Team von ,H2O Fun Event‘ übernimmt in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr die Regie und lädt zu Staffelspielen und vielem mehr ein", führt sie weiter aus.

Seit einigen Tagen sei man damit beschäftigt, das Außenbecken zu reinigen, denn "wenn das Wetter mitspielt, wollen wir am 4. April die Freibadsaison eröffnen", blickt Ute Schandert voraus. Normalerweise geschieht das frühestens ab Mai. Aufgrund des Inselbad-Geburtstags aber will man die Open-Air-Saison in diesem Jahr früher starten.

Kühl darf es zur Not sein am 4. April, schließlich wird das Außenbecken beheizt. Nur strömender Regen könnte dem Freibadgenuss entgegenstehen. Doch Ute Schandert und das Inselbad-Team sind zuversichtlich und hoffen auf schönes Wetter. Dann nämlich – so ihre weiteren Ideen – könnten sie auch noch eine Hüpfburg aufstellen und den Grill anwerfen. Ein kleines Geburtstagsgeschenk wird es für die Gäste aber auf jeden Fall geben: Der Eintritt kostet für alle Besucher an diesem Tag nur 5 Euro.