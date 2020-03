Frank Groneberg

Eisenhüttenstadt (MOZ) "Niemand braucht zu befürchten, dass sein Kind zu Wochenbeginn nicht mehr in der Kita oder der Schule betreut wird", versichert Eisenhüttenstadts Bürgermeister Frank Balzer.

Seit Freitagmittag kursieren im Internet und in diversen Whatsapp-Gruppen Gerüchte, laut denen die Kitas und Schulen in der Stadt bereits ab Montag geschlossen bleiben. Frank Balzer widerspricht diesen Gerüchten und betont: "Alle Einrichtungen sind zumindest am Montag und am Dienstag ganz normal geöffnet." Wie es danach weitergehe, darüber werde im Laufe des Montag entschieden.

Das Brandenburger Bildungsministerium hat am Freitagnachmittag verfügt, dass an den Schulen des Landes ab Mittwoch kein Unterricht mehr stattfindet und in den Kitas keine reguläre Betreuung mehr angeboten wird. Das heißt aber nicht, dass alle Einrichtungen geschlossen werden. "Wir werden am Montag da­rüber beraten, wie wir die geordnete Schließung vorbereiten können", informiert Bürgermeister Frank Balzer. Ein Thema werde sein, wie eine Notfallbetreuung von Kindern in den Kitas und von Grundschülern in der Stadt organisiert werden kann.

Auch die anderen Kitas und Schulen in der Region bleiben mindestens Montag und Dienstag regulär geöffnet. "Von unserer Seite aus werden alle Voraussetzungen erfüllt, dass die Kinder betreut werden", versichert beispielsweise der Neuzeller Amtsdirektor Hans-Georg Köhler.