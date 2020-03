MOZ

Frankfurt (Oder) In die Lebuser Vorstadt wurde die Feuerwehr am Freitagnachmittag gerufen, weil sich dort Dach- und Schornsteinteile an einem leerstehenden Gebäude gelöst hatten und bereits aufgrund des starken Windes zum Teil auf die Straße gefallen waren. Der Einsatz fand in der Herbert-Jensch-Straße statt.

Die Einsatzkräfte sicherten die Dach- und Schornsteinteile und entfernten außerdem weitere lockere Teile an dem Dach des Gebäudes. Dieses steht leer und befindet sich in der Nähe der Kreuzung mit der Goepel- und der Berliner Straße.