Nancy Waldmann

Slubice (MOZ) Monika Jasita arbeitet in einer Spedition und hat zwei Kinder im Alter von zwei und sechs Jahren. Einer geht in die Kita, einer in die erste Klasse. Ab Montag bleiben Schulen, Kindergärten und Kinderkrippen auf Anordnung der Regierung bis vorerst zum 25. März geschlossen. Zum Glück sei ihr Mann als LKW-Fahrer arbeitsmäßig flexibel und werde nächste Woche zuhause bleiben, sagt sie. Zuhause arbeiten, wenn die Kinder da sind, fällt Monika Jasita nämlich schwer. Auch sind ja die Großeltern noch da. Die holen normalerweise die Kinder von Schule und Kita ab. "Ich bin froh, dass diese Maßnahmen getroffen wurden. Denn die Eltern haben Diabetes und hohen Blutdruck, sind also Risikopatienten und sollten nicht zur Schule oder Kita gehen." Um den Verdienstausfall zu kompensieren, hat Polens Regierung in einem Spezial-Gesetzpaket auch ein zusätzlichen Betreuungsgeld in Aussicht gestellt. Ein Elternteil erhält es, das aufgrund der Maßnahmen gegen die Corona-Epidemie, wie die Schulschließungen, ein oder mehrere Kinder bis zu acht Jahren bis zu 14 Tagen betreuen muss. Auch Monika Jasitas Ehemann will dieses von der Sozialversicherungsanstalt ausgezahlte Geld beantragen.

Auch Ämter geschlossen

Słubices Schüler sollen in der Zeit des Unterrichtsausfalls zuhause am Computer lernen und darüber mit den Lehrenden in Kontakt stehen, damit sie in der Zeit nicht "vereinsamen". Darauf verständigten sich die Schulleiter bei einem Treffen am Freitag. Genutzt wird dafür die Online-Lernplattform "Librus", wo Lehrmaterialien und Links bereitgestellt würden, über die Schüler ihr Wissen testen können, sagte Vize-Bürgermeisterin Adriana Dydyna-Marycka im Lokalfernsehen HTS mit. Die Grundschule im Ortsteil Golice habe das Telelernen oder E-Learning bereits versuchsweise am Donnerstag und Freitag durchgeführt und es habe sehr gut funktioniert. Die Schüler hätten die Hausaufgaben nahezu zu hundert Prozent erledigt und Rückmeldung von den Lehrenden erhalten.

In Słubice sind ab Montag mehrere Einrichtungen, wie das Rathaus, das Landratsamt und das Sozialzentrum OPS für Bürger- und Kundenverkehr bis vorerst 27. März gesperrt. Nur postalisch, per Mail oder telefonisch kann man Dinge erledigen. Einkaufszentren und Basare sind derzeit nicht von Schließungen betroffen.