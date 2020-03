Pokal-Triumph als Quartett nach drei Siegen und einem Unentschieden: Herbert Hammer, Gert Eick, Matthias Borngräber und Udo Schneiderat (von links) konnten sich als Sieger des Jubiläumsturnier in der Vierradener Turnhalle feiern lassen. © Foto: Jörg Matthies

Harald Nuppenau, jm

Vierraden (MOZ) Mit 19 Männern und zwei Frauen hatte sich zum 30. Kurt-Herzog-Turnier ein Rekordteilnehmerfeld eingefunden. Besonders herzlich wurden Angelika Wolfram (SSV PCK Schwedt) und Herzog-Sohn Wolfgang als Gaststarter begrüßt.

Nach der Eröffnung wurden per Los, also obligatorisch nach einem gewissen Zufallsprinzip, die Teambesetzungen aus vier Leistungstöpfen mit jeweils etwa gleichstarken Akteuren ermittelt. Schon zuvor sehr engagiert beim Einspielen, konnten nun die ersten Spieler die spannende Turnier-Prozedur beginnen. Im Modus jeder gegen jeden musste insgesamt letztlich jeder Teilnehmer vier Einzel- und Doppelspiele absolvieren. Bei den Einzeln traten immer Spieler aus dem gleichen "Topf" gegeneinander an.

Nach gutklassigen, oftmals auch engen Begegnungen standen nach fünf Stunden der Sieger und die Platzierten fest. Das Team Eick mit Gert Eick, Herbert Hammer, Udo Schneiderat und Matthias Borngräber setzte sich mit 7:1 Punkten und 17:7 Spielen denkbar knapp vor dem Team Walter (7:1/16:8) mit Torsten Walter, Herbert Schößler, René Schulze und Reinhard Brosch durch.

"Herzog junior" auf Platz 4

Beide Mannschaften waren gleich im ersten Turnierduell aufeinander getroffen und hatten sich 3:3 getrennt. In den weiteren Duellen gaben sie sich dann keine Blöße mehr, nur die "Eicks" gewannen eben ein Match mehr als der Kontrahent. Das Team von Manfred Steinberg (mit Angelika Wolfram, Heike Schmidt, Thomas Frank) belegte mit 4:4 Punkten Platz 3. Wolfgang Herzog konnte diesmal mit seinem Team, zu dem noch Klaus Sachse, Swen Schiller und Jakob Daum gehörten, nicht in die Entscheidung eingreifen. 1:7 Punkte reichten nur zu Platz 4 vor dem Team mit Hans-Joachim Frenzel, Werner Gühlsdorf/Harald Nuppenau, Wolfgang Groß und Uwe Schwarz.

In allen Leistungsbereichen gab es je einen Spieler, der alle seine vier Einzel gewann (siehe Übersicht). Die besten Doppel waren Walter/Schößler und Schneiderat/Borngräber mit jeweils vier Siegen. Bei der Siegerehrung konnten die drei erstplatzierten Teams Urkunden und Medaillen entgegennehmen. Ein Dankeschön ging an die Turnierleiter Helmut Barsch und Wolfgang Groß, die tolle Arbeit leisteten. Auch die Rahmenbedingungen stimmten: In den Spielpausen konnten sich die Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen oder mit einer Bockwurst stärken. Die kleine 30-Jahre-Traditionsecke mit zahlreichen Bildern wurde von vielen Teilnehmern interessiert betrachtet.

Traditionell kamen auch "Ehemalige" vorbei: Besonders herzlich von den Teilnehmern wurde Marlies Hein begrüßt. Selbst die Oma unseres jüngsten Spielers (René Schulze) schaute rein.

Zum Abschluss der Jubiläen 40 Jahre Tischtennis in Vierraden und 30. Herzog-Turnier feierten die Vierradener mit ihren Frauen in der Balkanstube.