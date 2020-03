Olav SchröderMOZ

Barnim Um der Ausbreitung des Coronavirus entgegen zu wirken, werden im Niederbarnim in Absprache mit dem Landkreis Barnim diverse Präventionsmaßnahmen getroffen.

Ab sofort soll die Gemeindeverwaltung Wandlitz nur in dringenden Fällen aufgesucht werden. Die Meldestelle bleibt geöffnet, die Mitarbeiter der anderen Fachbereiche sind vor einem Besuch anzurufen. Die Verwaltung steht für Bürgeranliegen telefonisch und per E-Mail zur Verfügung. Trauungen bleiben möglich. Die Verwaltung arbeitet wochenweise wechselnd im Homeoffice. Büros werden nur noch mit einem Mitarbeiter besetzt. Die Bibliotheken, das Barnim Panorama und die Kulturbühne "Goldener Löwe" bleiben bis zum Ende der Osterferien am 19. April geschlossen. Die Barnim-Onleihe ist nutzbar. Die Leihfrist verlängert sich bis zur Wiedereröffnung.

Veranstaltungen in allen Räumen der Gemeinde wie Turnhallen, Sportplätzen, Kultureinrichtungen und Dorfgemeinschaftshäuser sind untersagt. Alle Sitzungen der Gemeindegremien wurden bis zum 19. April abgesagt. Die Touristinformation ist nur telefonisch erreichbar.

Sportplätze dicht

Bis einschließlich 19. April dürfen auch in Panketal keine Veranstaltungen in öffentlichen Räumen der Gemeinde stattfinden. Dazu gehören Turnhallen, Sportplätze, Kitas und Kultureinrichtungen.

Die Gemeinde bittet auch die ortsansässigen Religionsgemeinschaften darum, ihre Rituale zu überprüfen. Zahlreiche gemeindliche Veranstaltungen sind ebenfalls abgesagt worden. Dazu zählen das Rathaus-Fest, der Südtiroler Abend, Lesungen in der Bibliothek und vorerst auch die Sitzungen von Ausschüssen der Gemeindevertretung. Ob die Gemeindevertretersitzung am 24. März stattfinden wird, ist noch offen. Die Freiwillige Feuerwehr Panketal ist allerdings voll einsatzfähig.

Ab Montag ist die Panketaler Bibliothek geschlossen. Die Mitarbeiterinnen bleiben aber vorerst weiterhin telefonisch und per E-Mail erreichbar. Benutzer der Bibliothek können auch weiterhin die Onleihe nutzen. Die Leihfrist auf bereits ausgeliehene Medien verlängert sich auch hier automatisch bis zur regulären Öffnung.

Besuche begrenzen

Die Gemeindeverwaltung und der Eigenbetrieb Kommunalservice Panketal sollte nur in sehr dringenden Fällen direkt aufgesucht werden. Die Bürger werden auch darum gebeten, die Personenanzahl bei Besuchen im Rathaus und beim Eigenbetrieb auf das Nötigste zu reduzieren, um die Arbeitsfähigkeit in dieser besonderen Situation nicht zu gefährden und die Bürger zu schützen. Die Mitarbeiter der Verwaltung und des Eigenbetriebes stehen für Bürgeranliegen weiterhin telefonisch und per E-Mail zur Verfügung.

Bis auf Weiteres werden in der Amtsverwaltung Biesenthal-­Barnim keine persönlichen Sprechzeiten mehr angeboten. In dringenden Fällen ist die Verwaltung telefonisch oder per E-Mail erreichbar. Im Amtsbereich wurden viele Veranstaltungen abgesagt. Dazu gehören der BAFF-Natur-Marathon in Marienwerder und das Kulturfest in der Grundschule Grüntal. Kulti, Kulturbahnhof und die Begegnungsstätte der Volkssolidarität bleiben bis auf Weiteres geschlossen.

In der Gemeinde Schorfheide stehen Turnhallen und Sportplätze bis 19. April für den Vereinssport nicht zur Verfügung. Die Nutzung der Trauräume und der Trauerhalle erfolgt nach Absprache mit der Gemeindeverwaltung.