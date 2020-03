Manuela Bohm

Premnitz (MOZ) 23 Formulare zum Bürgerhaushalt wurden bisher von Premnitzer Bürger abgegeben. Sie beinhalteten nach einer Sichtung durch das Amt 33 Vorschläge. Die Zahl nannte Bürgermeister Ralf Tebling gegenüber den Stadtverordneten am Donnerstag. Die Vorschläge seien, nach Auskunft des Verwaltungschefs auf der Internetseite der Stadt einzusehen. Von der Startseite www.premnitz.de gelangt man zu den Vorschlägen durch Klicken auf den Button "Bürgerhaushalt" am rechten Rand der Startseite.

Bis spätestens Montag sollen dann auch alle 33 Vorschläge nachzulesen sein, wie die Verwaltung in Premnitz informiert. So findet sich ein Vorschlag aus Möglin zu Baumpflanzungen und der Anlage eines Badestrandes im Ort. Ein Bürger schlägt das Beheizen des Freibades in Premnitz vor. Das Aufstellen von Stühlen im Gesundheitszentrum Premnitz wird ebenso gewünscht, wie die Instandsetzung des Waldmännchenpfads. Die Uferpromenade ist Thema mehrerer Vorschläge. Sie wünschen die Wiederherstellung der Ente, eine Wellbank, Bepflanzungen und auch mehr Papierkörbe. Auch sind Bushaltehäuschen in Mögelin und Premnitz gefordert sowie neue Bänke am Premnitzer See und mehr.