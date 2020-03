Thomas Berger und Dirk Schaal

Strausberg (MOZ) Der Kreissportbund MOL hat auf die Corona-Gefahr reagiert. "Nach Rücksprache mit der Kreisverwaltung und den Kitas haben wir uns dazu entschlossen, die Hallen-Kitaolympiade am Sonnabend in Strausberg nicht stattfinden zu lassen", erklärte Annett Zimmer von der KSB-Geschäftsstelle. Ebenso würden die Kurse zur Sturzprävention in den Senioreneinrichtungen in der nächsten Zeit nicht stattfinden, um die höchste Gefahrengruppe nicht zusätzlich zu gefährden.

In der Hennickendorfer Berufsbildungsstätte der Handwerkskammer fällt die für den 28. März geplante Lehrberufeschau des Handwerks aus.

Eiersuchen findet statt

Die Museums- und Kultur GmbH wird sich bei den geplanten Veranstaltungen an den aktuellen öffentlichen Richtlinien orientieren. Das Eiersuchen zu Ostern soll stattfinden. Dazu würden nur wenige Besuche erwartet, die sich im Park weiträumig aus dem Weg gehen könnten. Auch die Walpurgisnacht am 30. April ist noch nicht abgesagt, aber "wir werden natürlich der Situation entsprechend reagieren und etwa drei Wochen vorher eine Entscheidung treffen", gab Geschäftsführer Frank Schaal bekannt.

Die Rennbahn Hoppegarten hat den Saisonauftakt am Ostersonntag noch nicht offiziell abgesagt. Ob aber wirklich tausende Besucher am 12. April dem Aufgalopp des Jahres beiwohnen können, wird von Pferdefreunden bezweifelt.

Die Arche Neuenhagen hat erst einmal alle Veranstaltungen abgesagt. Davon ist auch das Senioren-Café betroffen. Am Maifest wolle man jedoch festhalten, wenn es die aktuelle Situation zu diesem Zeitpunkt erlaubt, hieß es.

Im Neuenhagener Bürgerhaus finden Veranstaltungen bis auf Widerruf wie geplant statt. Jedoch wird der aktuellen Lage Rechnung getragen, werden die Hygieneregelungen nochmals verschärft. So werden Heißlufthändetrockner außer Betrieb genommen und stattdessen Einweghandtücher ausgelegt. Zudem werden Klinken und Geländer mehrmals täglich desinfiziert.

"Unsere Schülerbegegnungen sind alle gestrichen", teilte Gabriele Schölzel, Schulleiterin des Rüdersdorfer Heinitz-Gymnasiums, auf Nachfrage mit. Das betreffe die Fahrten, die gerade nach Frankreich, Tschechien und Südtirol geplant waren. Für die Klassenfahrten im Juni bestehe noch Klärungsbedarf. Selbst bei der Lehrerkonferenz am Montag müsse in Anbetracht der Umstände aber tagesaktuell entschieden werden, ob man wie gewohnt in großer Runde zusammenkomme. Besonders schwer sei ihr die Entscheidung gefallen, das Benefizkonzert abzusagen, erklärte sie. Schließlich seien damit lange und intensive Vorbereitungen umsonst.

Gemäß einem Schreiben aus dem Ministerium alle außerschulischen Veranstaltungen abgesagt hat auch Edelgard Pecher, Leiterin des Einstein-Gymnasiums Neuenhagen. Ein Sonderfall sei das Israelprojekt, wohin die Gruppe in wenigen Tagen starten sollte. Dazu befinde man sich gerade in Abstimmung mit der Jugendbildungsstätte "Kurt Löwenstein", da diese und nicht die Schule der Organisator ist. Wahrscheinlich sei aber eine Absage.

Überschaubar sind die Ausfälle am Strausberger Fontane-Gymnasium. Ein paar wenige Exkursionen wurden gestrichen, das sei leicht verschmerzbar. Trauriger findet Schulleiter Carsten Sass, dass die französischen Partner ebensowenig nach Strausberg kommen durften wie die vorgesehene Reise einer hiesigen Schülergruppe zur russischen Partnerschule stattfinden kann.

Teils digitaler Unterrichtsersatz

Er und sein Team planten am Freitag auch schon für den Fall, der dann am Nachmittag tatsächlich mit einer Mitteilung aus Potsdam eintrat: Bei den ab Mittwoch geltenden Schulschließungen für die reguläre Betreuung könnte digital einiges abgefangen werden. Das Fontane-Gymnasium hat über den Landkreis eine Cloud eingerichtet. In dieser mit dem Schulserver verbundenen "Datenwolke" können Materialien zum Herunterladen abgelegt, Textdateien, Tabellenkalkulationen und mehr erstellt werden. Alle Schüler hätten dafür Zugangsdaten. "Das wird erneut abgefragt." Zudem brauche jeder einen Onlinezugang.

Auch in Rüdersdorf sieht man digital zumindest für die älteren Schüler einige Möglichkeiten.