Silvia Passow

Falkensee Am Sonntag, 17. Mai, wird sich von 12 bis 18 Uhr rund um den Anger in Falkensee wieder alles um die Umwelt und die Familien drehen. Bereits zum vierten Mal laden die Lokale Agenda 21 Falkensee mit der Arbeitsgemeinschaft Umwelt und das Lokale Bündnis für Familie des ASBs (Arbeitersamariterbund) zur bunten Veranstaltung rund um den Angerteich ein.

Yvonne Scherzer, von der AG Umwelt der Lokalen Agenda hatte befürchtet, nach dem großen Erfolg im letzten Jahr könnte nun ein Einbruch folgen. Stattdessen bleibt das Familienfest, dass sich den Umweltthemen aus ganz verschiedenen Blickwinkeln nähert, weiter hoch im Kurs. Mehr als vierzig Teilnehmer, Unternehmen, Initiativen und Vereine, alle sind auch sonst in den Bereichen Umwelt und Familie unterwegs, können hier besucht werden.

Bereits um 10 Uhr findet der Umweltgottesdienst in der Kirche am Anger statt. Im großen Zelt wird ab dem Mittag ein Upcycling-Workshop durch den NAJU angeboten. Im Anschluss wird im Zelt zu den Falkenseer Gärten in Zeiten des Klimawandels diskutiert. Ab 16 Uhr spielt die Band "Quarter to three". Im Haus am Anger kann mit den Lebensmittelrettern des Projektes "Krumme Fruchtretter" gekocht werden. Ebenfalls im Haus am Anger ist die Ausstellung "Klima und Ernährung" des BUND zu sehen.

Beim Stempelsammelspiel können kleine und größere Umweltdetektive ihr Wissen um den Naturschutz testen. Dazu sind Spiele und Aufgaben im Bereich des Festes zu lösen. Besonders großer Einsatz wird hier mit vielen Stempeln und damit mit einem Los bei der Tombola des Bündnisses für Familie belohnt.

Schäfer Olaf Kolecki wird wieder mit seinen Schäfchen dabei sein. Die Firma Galafa hat nicht nur großzügig gespendet, sie wird auch zum Thema Kompost informieren. Infos gibt es auch zur energetischen Sanierung von Häusern. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC), die Baumschutzgruppe Finkenkrug, das Jugendforum und viele Vereine und Initiativen werden über ihre Tätigkeiten informieren.

Ein Familienflohmarkt lädt zum Stöbern ein und ganz wichtig, Magen und Gaumen kommen auch nicht zu kurz. Kaffee und Kuchen wird es im Haus am Anger geben und viele der Aussteller werden die Besucher wieder mit kulinarischen Leckereien überraschen. Das Café sesamba wird naturverpacktes Fingerfood anbieten. Und es kann die Hafermilch von Havelmi gekostet werden.