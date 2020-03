Matthias Henke

Großwoltersdorf Im Granseer Amtsausschuss war es eine Formsache – der Beschluss über die Einwohnerbeteiligungssatzung, mit der – gemäß eines neuen Passus’ der Kommunalverfassung – auch die Rechte von Kindern und Jugendlichen explizit definiert werden. In Großwoltersdorf gestaltete sich am Donnerstag die Diskussion darüber dagegen zäh. Ingrid Hüchtker (Bündnis 90/Grüne), die jüngst in das Gremium nachgerückt war, nachdem die Zernikower Landschaftsarchitektin Ines Alkewitz ihr Mandat aus gesundheitlichen Gründen niedergelegt hatte, und Markus Hoffmann (WG Frischer Wind) waren mit dem Entwurf der Verwaltung nicht einverstanden.

Beteiligung über Jugendarbeit

Hüchtker kritisierte, dass die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen über die offene Jugendarbeit nur indirekt gewährleistet werde. "Wenn wir Kinder und Jugendliche wirklich für Demokratie begeistern wollen, ist das nicht die optimale Lösung", sagte sie. Fachbereichsleiter Wolfgang Schwericke hielt dagegen. "Es gibt nur mittelbare oder unmittelbare Beteiligung. Entscheidet man sich für die unmittelbare Variante, dann wären alle Kinder einzuladen zu einem Termin. Das funktioniert nicht, nirgendwo", sagte er. "Wir haben einen Weg gesucht, wie es am besten funktioniert." Als Steilvorlage könne da der Vortrag der Menzer Kitaleiterin Cornelia Bauer während der jüngsten Sitzung des Schul- und Kitaausschusses angesehen werden. Sie schilderte, wie dort wöchentlich eine gemeinsame Runde mit den Kindern beziehungsweise den aus ihren Reihen bestimmten Repräsentanten stattfinden. Auch die Schulleiter seien von der Jugendarbeit begeistert, so Schwericke. Wichtig sei, dass die verantwortlichen Personen einen Zugang zu den jungen Leuten hätten.

Dies hielt zwar auch Ingrid Hüchtker für praktisch bei der Umsetzung, an ihrer Kritik an der Indirektheit des Prozedere hielt sie aber fest. Problematisch sei, dass die Verantwortlichen in einer Art Doppelrolle den Kindern gegenübertreten. Müsste auch der Nachwuchs nicht erst befragt werden, in welcher Form er beteiligt werden möchte?

Änderung zurückgewiesen

"Das eine ist die Pflicht. Die Kür lässt noch ganz andere Möglichkeiten offen", lenkte Wolfgang Schwericke das Augenmerk darauf, dass in der Satzung nur Mindestanforderungen festgelegt werden und verbindliche Ansprechpartner für die Entscheidungsträger unerlässlich seien. "Es verbietet niemand, mehr zu machen", betonte auch Bürgermeister Ingo Utesch (WG BI Wolfsruh).

Markus Hoffmann wollte die Satzung noch in zwei Punkten geändert wissen. So sollte in der Einwohnerfragestunde diskutiert werden dürfen, und die Bekanntmachungsvorschriften zu Einwohnerversammlungen sollten erweitert werden – Dinge, die der Rat bei der vergangenen Sitzung bereits abgelehnt hatte. Bürgermeister Utesch konterte mit einem Antrag, die Debatte zu beenden, was auf große Zustimmung stieß. Die anschließende Abstimmung über die Satzung fiel ebenfalls eindeutig aus. Acht Jastimmen standen einer Enthaltung von Hüchtker und einer Gegenstimme Hoffmanns gegenüber.