Bernau (MOZ) Der Filmpalast Bernau bleibt zunächst offen. Das teilte Charmain Fernandes, Theaterleiterin, auf Anfrage der MOZ mit.

"Solange von Amtswegen es nicht angeordnet wird, entscheiden wir als private Firma selbst", erklärt sie. Ihre Mitarbeiter sind angewiesen, Handschuhe zutragen. Nach jeder Vorstellung und auch zwischendurch werden Handläufe, Tresen, Türklinken und ähnliches, also alles, was mit Kunden in Kontakt kommt, regelmäßig desinfiziert. Außerdem wird die Sitzordnung aufgelockert. "Wir achten darauf, nicht Schulter an Schulter sitzen zu lassen, sondern mit freien Plätzen dazwischen", erklärt Charmain Fernandes. Außerdem müssen Mitarbeiter mit gesundheitlichen Problemen zuhause bleiben.

Da Filmstarts verschoben wurden, laufen nicht die allerneusten Streifen auf der Leinwand. Sollte sich etwas ändern, wird der Filmpalast zügig informieren, so die Theaterleiterin.