Neu in der Verwaltung: Carolin Schmiel. In ihrer Freizeit ist sie erfolgreiche Turniertänzerin. © Foto: Marco Winkler

Marco Winkler

Oberkrämer (MOZ) Wenige Wochen nach ihrem ersten offiziellen Arbeitstag als neue Justitiarin der Gemeinde Oberkrämer, holte Carolin Schmiel mit ihrem Partner Martin im Standard-Paartanz den dritten Platz auf der Weltmeisterschaft in Antwerpen. Das sei ihr bislang größter Erfolg gewesen. Dass die 30-Jährige auch auf dem Verwaltungsparkett einer prosperierenden Gemeinde eine gute Figur machen kann, will sie nun unter Beweis stellen.

Das blonde Haar streng nach hinten gestylt, die Brille modern, der Hals bedeckt, dezentes Makeup, unauffällige Kleidung: Carolin Schmiel präsentiert sich vielleicht auf der Tanzfläche glamourös und spektakulär, um gute Haltungsnoten zu bekommen, doch in der alltäglichen Verwaltungsarbeit in Eichstädt ist sie natürlich seriös unterwegs. Seit dem 20. Januar wurde sie von ihrem Vorgänger, Peter Matschke, der nach knapp 30 Jahren Rechtsberatung das Rathaus für eine neue berufliche Herausforderung verlassen hat, eingearbeitet. "Er hat mir auch einige schwierige Fälle erläutert", sagt Carolin Schmiel. Dazu gehört der Normenkontrollantrag für ein Gestüt in Eichstädt. Juristisch müsse sie dort "in die Tiefe" gehen.

"Kein Zauberwerk"

Genau solche Anträge, Formulare und Schreiben gehören zum regulären Aufgabenfeld der Justitiarin. Carolin Schmiel berät Bürgermeister Peter Leys (BfO) in juristischen Fragen. Sie hat Widerspruchsschreiben auf dem Tisch ihres frisch gestrichenen Büros, begleitet Verfahren. Viel Zeit gehe für die Beratungen im Vorfeld drauf. "Es ist alles kein Zauberwerk. Ich sorge dafür, dass die Gemeinde nach Recht und Gesetz handelt." Oberkrämer ist eine der wenigen Gemeinden, die sich einen Justitiar leisten. "Andere haben externe Berater, die aber natürlich dementsprechende Kosten verursachen."

Bei Peter Matschke beschränkte sich die Pflicht der Rechtsberatung nicht nur auf die Gemeinde Oberkrämer. Als rechtlicher Beistand des gemeinsamen Zweckverbands griff er auch der Nachbarkommune unter die Arme, er stand ihr "mit kompetentem Rat zur Seite", sagte Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) auf dem Stadtempfang vor wenigen Wochen. Auch Carolin Schmiel ist in dieser Hinsicht nicht zurückhaltend. "Wenn Kremmen Fragen hat, unterstützte ich gerne", sagt sie. Bisher, so habe sie in Erfahrung bringen können, sei die Zusammenarbeit der Kommunen immer partnerschaftlich gewesen.

Sie selbst wohnt mit ihrem Partner, privat und auf dem Parkett, in Berlin. "Als ich die Ausschreibung gesehen habe, dachte ich, das passt zu mir." Sie wollte sich weiterentwickeln. "Die zwei Staatsexamen habe ich nicht zum Spaß gemacht", sagt sie mit einem Lächeln. Aufgewachsen in Greifswald, studierte sie an der dortigen Universität Jura. Ein Referendariat führte sie nach Berlin – in die Senatsverwaltung für Finanzen. "Da habe ich gemerkt: Verwaltung liegt mir." Nach den Staatsexamen ging es Schlag auf Schlag weiter für die Überfliegerin. Bis Anfang des Jahres arbeitete sie in der Gemeinde Brieselang als Leiterin der Liegenschaftsabteilung und stellvertretende Hauptamtsleiterin.

Intensives Hobby

Eine steile Karriere. Und das trotz eines äußerst intensiven Hobbys. Carolin Schmiel ist Turniertänzerin im Amateurbereich. "Mir acht Jahren habe ich mit dem Tanzen angefangen", erinnert sie sich. Das Programm ist straff: Sie absolviert pro Woche fünf bis sechs Trainingseinheiten. Hinzu kommen zwei bis drei Wochenenden im Monat, die sie auf Turnieren – oft im Ausland – verbringt. Obendrauf: Trainingscamps und Workshops. "Da muss die Organisation stimmen."

Als Tänzerin tritt sie mit ihrem Mann Martin für den Verein Askania TSC Berlin an – und das in der höchsten Leistungsklasse im Bereich Amateursport. "Wir sind immer als Paar auf dem Parkett." Den Sprung zum Profi-Sport peilt sie nicht an. Das würde ihr Leben noch einmal komplett durcheinander wirbeln. Der Fokus liege nun in Oberkrämer "Bei der Deutschen Meisterschaft Ende des Jahres würde ich aber schon gerne auf dem Treppchen stehen." Was sie in ihrer Kategorie – mittlerweile geht sie bei den Senioren an den Start – anstrebt, ist der WM-Titel im kommenden Jahr.