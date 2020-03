red

Brück Pfarrer Helmut Kautz zeigt einen Rückblick von 2019 und lässt die Besucher an Bildern und Ereignissen der Jahre 2007 bis 2013 teilhaben.

"Können Sie sich noch an vergiftete Orgelpfeifen in Neuendorf, schachspielende Pfadfinder in Rottstock und Alphakurs im Granitschneidewerk erinnern? Das war alles im vergangenen Jahr 2019. Beim Gemeindenachmittag am kommenden Mittwoch, 18. März, wollen wir uns erinnern", so Pfarrer Kautz und sagt weiter "gleichzeitig wollen wir gemeinsam die Jahre 2007 bis 2013 mit je fünf Bildern noch einmal ins Gedächtnis rufen. Das ist genau die Hälfte der Zeit, die Familie Kautz in Brück gewirkt hat. Oder können sie sich noch daran erinnern, dass 2008 beim Gemeindefest in Trebitz Ehepaar Asse geehrt wurde und die erste Kinderbibelwoche stattfand. Oder dass 2008 erstmals sechs Brücker mit zum Konfirmandencamp nach Mötzow fuhren?"

Es soll ein Nachmittag der Erinnerung und Dankbarkeit sein. Los gehts um 14.00 Uhr. Am 20. Mai sollen dann die Jahre 2014 bis 2020 und ein Ausblick auf die Zukunft auf dem Programm stehen.