Eisenhüttenstadt (MOZ) Die von der Weltgesundheitsorganisation als länder- und kontinentübergreifend eingestufte Ausbreitung (Pandemie) des Coronavirus SARS-CoV-2 macht es dem Robert Koch-Institut in Berlin zufolge erforderlich, vor allem Menschen jenseits des Rentenalters zu schützen.

Der Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité, Christian Drosten, vertrat in Welt online die Auffassung, dass in den Familien jetzt die jungen Generationen individuell klären müssten, wie sie den persönlichen Umgang mit den Älteren pflegen wollten. Die Botschaft, die mitschwang: Schützt die Alten! Auch jene, die in Heimen wohnen. In Frankreich sind seit dieser Woche Besuche in Seniorenwohnheimen verboten, ebenso in Bayern, als erstem Bundesland in Deutschland.

In unserer Region ist unter anderem der Awo-Kreisverband Eisenhüttenstadt in der Betreuung und Pflege alter Menschen engagiert, etwa mit dem Seniorenzentrum "Haus Seeberge" in Seeberge 38 (72 Bewohner). "Wir haben seit heute und bis auf weiteres den Besucherverkehr unseren Einrichtungen wie etwa Seeberge, Regine Hildebrand und L.O.S." untersagt", erklärte der Geschäftsführer des Awo-Kreisverbands, Armin Busch, am Freitag auf MOZ-Anfrage. Die Angehörigen seien dazu weitestgehend telefonisch informiert worden. Ab sofort, so Armin Busch, muss man beim Betreten einer Awo-Einrichtung eine Hygiene-Schranke passieren: Händewaschen mit Seife ist angesagt. Busch verantwortet mitunter den Arbeitsschutz von 268 Mitarbeitern. Im Februar hatte er bereits das Händeschütteln untereinander untersagt. Nur noch dem Leitungspersonal ist es erlaubt, Schutzmittel auszugeben. Der Awo-Kreisverbandsgeschäftsführer veranlasste eine Bevorratung: mit Mundschutz, antiviralen Waschmitteln, Schuhüberziehern, Einmal-Handschuhen und Desinfektionsmitteln. In der Verteilerküche in der Zentrale, Fährstraße 1, reichen jetzt die Nahrungsvorräte für 14 Tage. Einschränkung aber auch dort: Ab Montag bleibt diese Küche für den Publikumsverkehr zu. Nur noch das Mittagessen auf Rädern findet statt. Ebenso veranlasste Armin Busch einen Besucherstopp für die in der Awo-Zentrale befindliche Seniorenbegegnungsstätte.

Szenenwechsel: Im Städtischen Alten- und Pflegeheim Eisenhüttenstadt, Poststraße 54 b, ging man am Donnerstag noch ungehindert ein und aus. Dort betreuen 86 Pflegekräfte Senioren, deren Durchschnittsalter bei 80 bis 85 Jahren liegt. Über 115 vollstatio­näre Plätze und zwölf Kurzzeitpflegeplätze verfügt das Haus.

Mitarbeiter agieren besonnen

Wie ist die Stimmung in der Belegschaft? "Die Mitarbeiter nehmen die Situation professionell auf", sagt Geschäftsführerin Gerlinde Fürstenberg (57). Sie steht in stetem Kontakt mit dem zuständigen Gesundheitsamt in Beeskow. Dort, sagte sie am Donnerstag, sahen die Verantwortlichen vorerst keine Notwendigkeit, besondere Schutzvorkehrungen für die Einrichtung anzuordnen. "Unsere Schutzmaßnahmen, die wir bisher anwenden, sollen beibehalten werden", sagt sie und erläutert: "Wir haben bestehende Pandemiepläne für Infektionskrankheiten, die wir schon des Öfteren hatten, wie etwa Influenza oder den Norovirus. Unsere Mitarbeiter wissen, wie sie sich verhalten müssen."

Was die Vorräte an Schutz- und Lebensmitteln betrifft, sieht Geschäftsführerin Gerlinde Fürstenberg das Städtische Alten- und Pflegeheim vorbereitet. "Die Versorgung der Bewohner ist gesichert", sagt sie. "Wir haben uns bevorratet. Es gibt auch keinen Engpass bei unserem Lieferanten. Wir haben immer Desinfektionsmittel da und keine Sorge, dass wir nicht auskommen." Das gelte auch für die Küche im Heim.