Ziesar Bereits zum 4. Mal findet der Weihnachtsmarkt im historischen Ambiente der Burg Ziesar statt – in diesem Jahr am 4. Dezember von 15 bis 20 Uhr und am 5. Dezember von 12 bis 20 Uhr. Neben einem umfangreichen kulturellen Programm soll es auch in diesem Jahr wieder einen Kunstwettbewerb geben, der unter dem Motto "Der kreativste Weihnachtskalender" steht. Neben allen Höhepunkten sollen auch die Marktstände eine große Auswahl für Feinschmecker oder Handwerksliebhaber bieten. Wer sich mit einem Verkaufsstand beteiligen möchte, meldet sich bis spätestens 15. September unter: Sabine Haug: info@kanzlei-haug.de oder René Mertens: mertens-ziesar@t-online.de an. Da in diesem Jahr neue Verkaufsstände angeschafft wurden, werden pro Tag 10 Euro Standgebühren erhoben – 5 Euro davon werden an die Aktion "Sterntaler" gespendet.