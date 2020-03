In Slubice kommt es vor allem in Tabakshops und Apotheken zu einem großen Andrang. © Foto: René Matschkowiak

Ab Sonntag, 0 Uhr, schließt Polen für mindestens 10 Tage wegen der Corona-Pandemie die Grenzen. Am Tag davor wollen viele Deutsche noch einmal nach Slubice. Auf der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) herrscht reger Betrieb. © Foto: René Matschkowiak

Thomas Gutke, René Matschkowiak

Frankfurt (Oder) (MOZ) An der Stadtbrücke in Frankfurt (Oder) bilden sich seit den Morgenstunden lange Staus in Richtung Słubice. Viele wollen vor den für Mitternacht angekündigten Grenzschließungen in Polen offenbar noch einmal die Gelegenheit nutzen, um günstig zu tanken oder sich mit Zigaretten einzudecken.

Staus gibt es auch auf anderen Zufahrtsstraßen Richtung polnischer Grenze

Der Rosa-Luxemburg-Berg gleicht seit dem Vormittag einer einzigen Blechlawine, die sich im Schneckentempo auf die Nachbarstadt zubewegt. Der Stau zieht sich bis hinauf zur Leipziger Straße. Auch auf der Karl-Marx-Straße Richtung Brücke geht es nur stockend voran. Ein Autofahrer berichtete von einer guten halben Stunde Wartezeit. In Słubice sind Zigarettenshops, Apotheken und Supermärkte brechend voll. An den Tankstellen ist es dagegen noch vergleichsweise ruhig.

Am Freitagabend hatte der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki in Warschau angekündigt, die Grenzen zu schließen, um eine Ausbreitung der Corona-Pandemie entgegenzuwirken. Daraufhin kam es bereits in der Nacht in Słubice zu ersten Hamsterkäufen.

Die Grenzkontrollen an allen Grenzübergängen ab 0 Uhr werden vorerst für zehn Tage eingeführt. Ausländer, die nicht dauerhaft in Polen leben, dürfen die Grenze nicht überschreiten. Für Berufspendler soll es offenbar Ausnahmen geben. Zurückkehrende polnische Staatsbürger und in Polen lebende Ausländer, die zurückkehren, müssen sich für 14 Tage in Quarantäne begeben.