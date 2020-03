Manfred Lutzens

Brandenburg an der Havel Die privaten Haus-, Wohn- und Grundeigentümer in Brandenburg an der Havel und seinem Umland können wie eh und je eine erfahrene Interessenvertretung nutzen. Mit dem seit über 130 Jahren bestehenden Verein Haus & Grund – er wurde nach der Herbstrevolution und dem Zusammenbruch der DDR bereits 1990 wieder gegründet –gibt es für jeden, der es wünscht, stets Hilfe, Ratschläge sowie zuverlässigen Schutz. Das war beispielsweise auch schon vor 110 Jahren so, als unsere Stadt unter Oberbürgermeister Hugo Dreifert auf 52 800 Einwohner verwies. Damals gab der Hausbesitzerverein zu Brandenburg (Havel) überdies in Form einer kleinen Broschüre (10 x 16 cm) den allgemein geltenden Mietvertrag samt Empfangsbescheinigungen zum Quittieren des regelmäßig anfallenden Betrages heraus. Ergänzt wurde dieses in der Druckerei von Erich Koch, St. Annenstraße 39, gefertigte Heftchen durch mehrere Anzeigen und Geschäftsempfehlungen. Werfen wir hier einmal einen Blick in einen derartigen Vertrag, der seinerzeit bindend war. Er beinhaltete 21 Paragraphen und regelte eingangs, ob die geforderte Summe jeweils am ersten Werktag des Monats oder eines neuen Quartals zu entrichten sei. Und "das in voller Höhe, ohne Abzug", wie es nachdrücklich hieß. Zugleich hatte der Mieter zu versichern, dass die einzubringenden Möbel sein Eigentum, also keinesfalls etwa gepfändet, sind. Klar und deutlich hieß es ergänzend: "Auf Abzahlung genommene Möbel dürfen in die Wohnung nicht gebracht werden". Heutzutage ist eine derartige Maßgabe einfach undenkbar. Sollte damals die Miete bis zur vereinbarten Frist nicht entrichtet sein, müsse der Betreffende ohne vorherige Kündigung auf Verlangen sein bisheriges Quartier nebst Zubehör sofort räumen. Zudem sei die Besichtigung der Wohnung "behufs anderweitiger Vermietung im Beisein ihres Inhabers zu jeder Tageszeit zu gestatten". Im § 6 wurde beispielsweise das Benutzen der Wasserleitung, Klosetts und Kanalisation geregelt. Für jedwelche Schäden an diesen Anlagen, die infolge Unvorsichtigkeit oder Nachlässigkeit des Bewohners, seiner Angehörigen oder der Dienstboten entstehen, sind – wie es dazu hieß – selbstverständlich die Reparaturkosten zu übernehmen. Das traf ebenso für das Reinigen von Kachelöfen, Kochmaschinen sowie der Treppen und gleichermaßen u.a. bei verschuldetem Beschädigen an Fensterscheiben, Schlössern, Feuerstellen und Wasserrohren zu. Auch wenn Sturm oder Hagelschlag ursächlich waren, musste der Wohnungsnutzer sein Portemonnaie öffnen. Interessant der Passus zu Haustieren. Demzufolge durften vor mehr als einem Jahrhundert Hunde, Katzen, Kaninchen, Hühner, Tauben usw. nur mit Genehmigung des Vermieters gehalten werden. Die Hausordnung beinhaltete darüber hinaus das Säubern und Beleuchten (!) von Korridoren, Treppen sowie Klosetts (in der Reihenfolge aller Hausbewohner). Jedem wurde aufgetragen, Müll und die Asche aus den Öfen in die vorhandenen Behälter zu schütten. Außerdem galt diese Verfügung: "Für das Benutzen der Waschküche samt Kessel sowie Wasserentnahme hat der Mieter je Tag eine besondere Abgabe (.... Mark) zu zahlen". Gleichzeitig bestand ein Verbot, das Reinigen und Trocknen der Wäsche etwa in Wohnungen, Nebenräumen oder auf den Fluren vorzunehmen. Klipp und klar fixiert waren die Hinweise zum friedvollen Zusammenleben. "Lärmen und Zanken im Haus inklusive Höfen ist verboten, ebenso das Musizieren nach 10 Uhr abends. Überhaupt ist der Mieter mit seinen Angehörigen zur Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung jederzeit verpflichtet". Zitieren wir noch aus dem § 20, der Maßnahmen bei Zuwiderhandlung gegen die Vertragsvorschriften oder Anweisungen des Eigentümers beinhaltete. "Die sofortige Räumung der Wohnung nebst Zubehör kann dann verlangt und angestrengt werden". Genug dieser Auszüge aus einem vor nunmehr rund 110 Jahren geltenden Mietvertrag des Brandenburger Hausbesitzervereins. Dessen Quittungsbuch nebst detaillierter Reglements sahen dann beispielsweise zwischen 1926 und 1930 nur unwesentlich anders aus. Da übrigens verwies unsere Heimatstadt (Oberbürgermeister Dr. Ernst Fresdorf) dann bereits auf 62 500 Bürger. Blättern wir auch noch kurz in dieses Heftchen, dessen Ausgabe laut Vorwort "(...) eine praktische Neuerung für Vermieter und Mieter bringt: Der Leser gewinnt daneben eine Übersicht, woher er seine Waren preiswert beziehen kann", wird da angekündigt. So fand der Interessierte eine Reihe von Offerten aus der hiesigen Geschäftswelt, nahezu von A wie Adler-Brauerei über Elektrizitätswerke , Leopold-Briketts und Städtische Werke bis hin zur Taege-Spedition und Z wie Zweig (Bestattungshaus). Wie auch schon 1910 beinhaltete der Mietvertrag unverändert 21 Paragraphen; zusätzlich wurde nun in dieses Quittungsbuch die geltende Hausordnung aufgenommen. Aus Erstgenanntem sei dieser teilweise sogar fettgedruckte Passus des § 15 zitiert: "Der Mieter darf das Wasser der Leitung nur zu seinem eigenen Bedarf gebrauchen; dasselbe darf nicht verschwendet, sondern nur soweit erforderlich genutzt werden." Viele wichtige Details des täglichen Ablaufs und Zusammenlebens haben die Verfasser jedenfalls anno 1926 berücksichtigt. So war darin angeordnet, dass Treppengeländer und Flurfenster jeden Sonnabend zu säubern seien. Indes durfte das Reinigen von Decken, Teppichen, Möbeln, Matratzen usw. lediglich des Vormittags an den Wochentagen ab 8 Uhr an zugewiesenen Orten erfolgen. Zum Schmunzeln noch dieser Passus: "Blumenstöcke dürfen nur auf Untersetzer und hinter gut befestigten Eisenstäben -andere Gegenstände überhaupt nicht-, vor die Fenster gestellt werden". Ordnung in Perfektion!Während Mietverträge und Hausordnungen auch heutzutage weiterhin unverzichtbar für private oder städtische Eigentümer sowie Genossenschaften und deren Vertragspartner sind, haben längst bargeldlose Einzugsverfahren das Kassieren des jeweils fälligen Mietbetrages abgelöst.