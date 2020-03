Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Ende März soll Falkensee wieder frühlingsfit gemacht werden. Stand Donnerstag ändert auch Corona daran nichts. Denn zum Frühjahrsputz bewegen sich die Menschen in kleinen Gruppen an der frischen Luft durch Falkenseer Landschaft.. Zum 26. Mal in Folge findet Frühjahrsputz daher am 21. März von 9 bis 12 Uhr statt. Alle Falkenseer sind eingeladen, die Stadt sauberer zu machen. Das Team der städtischen Grünpflege unterstützt alle, die sich an der Umweltaktion beteiligen. Zur Unterstützung werden Greifgeräte, Mülltüten oder auch Handschuhe zur Verfügung gestellt. Am Ende des Aktionstages bzw. zu Wochenbeginn wird der eingesammelte Müll abgeholt.

Im Vorjahr erreichte die Zahl der Teilnehmenden mit über 50 Anmeldungen einen neuen Spitzenwert. Zahlreiche Gruppen waren tatkräftig im Einsatz und säuberten ihr Wohnumfeld, befreiten Waldbereiche von Müll und Unrat und reinigten Straßenzüge. 65 Kubikmeter Siedlungsabfall, 35 Autoreifen, drei Kühlschränke und ein Kubikmeter Bauschutt sammelten die fleißigen Helfer 2019 zusammen.

Für eine gute Organisation freut sich das Team der städtischen Grünpflege im Vorfeld über die Anmeldungen von Helfern per E-Mail an gruenpflege@falkensee.de.