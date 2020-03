DMNP

Wandlitz (MOZ) Am Samstag, 14. März, gegen 9.30 Uhr kam es in Wandlitz-Basdorf am Liebenwalder Weg (Barnim) zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Zug der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) und einem Pkw.

Aus bisher noch ungeklärter Ursache befuhr der Pkw einen unbeschrankten Bahnübergang, als sich der Zug auf gleicher Höhe befand. Die Fahrerin des Pkw wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Wie die Gemeindebrandmeisterin Wandlitz Anke Müller mitteilte, befand sich im Zug eine Person, die nach einem kurzen Gespräch nach Hause entlassen werden konnte. Die beiden Zugführer seien wohlauf und unverletzt.

Die Strecke zwischen Wensickendorf und Basdorf (Wandlitz) war während der Bergung gesperrt.