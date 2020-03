Tilman Trebs

Mühlenbeck (MOZ) Ein Schüler der Mühlenbecker Käthe-Kollwitz-Grundschule ist positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet worden. Das teilte Amtsarzt Christian Schulze am Sonnabend mit.

Die Infektion stehe im Zusammenhang mit dem zweiten COVID-19-Fall in Oberhavel. Am Freitag war bekannt geworden, das auch ein 38-jähriger Liebenwalder mit dem Coronavirus infiziert ist. Der Mühlenbecker Schüler ist der dritte Betroffene im Landkreis. Vor knapp zwei Wochen war ein 51-jähriger Hohen Neuendorfer am neuartigen Coronavirus erkrankt.

Das positive Testergebnis war im Gesundheitsamt am späten Freitagabend bekannt geworden. Die direkten Kontaktpersonen sind bereits häuslich isoliert, erklärte Amtsarzt Christian Schulze. Aktuell ermittelt das Gesundheitsamt die weiteren Kontaktpersonen des Patienten. Noch am Abend hatte Amtsarzt Christian Schulze auch den Direktor der Mühlenbecker Grundschule über den Fall informiert. Das Gesundheitsamt wird im Tagesverlauf über die weiteren Maßnahmen entscheiden und darüber unverzüglich informieren.

Medienberichte, wonach eine komplette 5. Klasse der Grundschule mit 27 Kindern in häusliche Isolation geschickt wurden, bestätigte Kreisverwaltungssprecherin Ivonne Pelz nicht. "Von uns kommt die Information nicht. Wir recherchieren noch alle Kontakte", sagte sie am frühen Nachmittag und betonte, dass das Landratsamt keine sozialen Daten betroffener Personen herausgeben werde. "Dazu gehört auch, in welcher Klassenstufe jemand ist." Grundsätzlich gelte, dass alle Kontaktpersonen unter häusliche Quarantäne gestellt werden. "Das können bei einem Schüler natürlich auch die Klassenkameraden sein."

Für gesundheitliche Nachfragen ist das Infotelefon des Landkreis Oberhavel auch am Wochenende, und zwar von 10 bis 14 Uhr erreichbar. Montag bis Freitag ist die Hotline von 8 bis 15 Uhr besetzt. Das Gesundheitsamt bittet dringend, von Nachfragen zu Öffnungen von Kitas und Schulen über das Infotelefon des Gesundheitsamtes abzusehen. Die Leitungen sollten für gesundheitliche Nachfragen Betroffener freigehalten werden.

Über die Schließung von Einrichtungen werden der Landkreis Oberhavel und die Träger umgehend informieren, sobald einheitliche Vorgaben getroffen sind. Dies wird für Samstagnachmittag erwartet.