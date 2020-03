Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) In Brandenburg gab es am Samstagvormittag 51 Infektionsfälle von Corona, zwei Personen sind weiterhin in stationärer Behandlung. Darüber informierte Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) auf einer Pressekonferenz in Potsdam.

Mit den polnischen Nachbarn sei eine Vereinbarung getroffen worden, dass Arbeitskräfte trotz Grenzschließung weiterhin ein- und ausreisen dürfen.

Am Sonnabendmorgen hat das Koordinierungszentrum Krisenmanagement KKM im Innenministerium seine Arbeit aufgenommen. Laut Innenminister Michael Stübgen (CDU) ist es eines der modernsten Deutschlands. Es wird die Kontakte zum Bund und zu den Kreisen koordinieren.

Die Entscheidungen, welche Kinder weiterhin von Schulen und Kitas in einer Notbesetzung weiter betreut werden, wird vor Ort von den kommunalen Verwaltungen getroffen werden. Darauf verständigten sich am Wochenende die Landesregierung in einer Sondersitzung mit den Landräten und Oberbürgermeistern.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) verwies darauf, dass das von Fall zu Fall entschieden werden muss. So gibt es in Oberspreewald-Lausitz das Logistikzentrum einer großen Lebensmittelkette, die für die Versorgung weit über Brandenburg hinaus wichtig ist und in Betrieb gehalten werden muss.

Kreise organisieren Not-Angebot wegen Corona

Sigurd Heinze, Landrat von Oberspreewald-Lausitz erklärte, dass die Landkreise ab Mittwoch ein Betreuungsangebot für Kinder besonderer Berufsgruppen organisieren werden. Oliver Hermann, Präsident des Städte und Gemeindebundes und Bürgermeister von Wittenberg betonte, dass es Einschränkungen geben wird. Dazu sei eine klare rechtliche Regelung notwendig.

Zum Thema: Zur Notbetreuung der Kinder soll es Formulare geben

Die Krise werde nur bewältigt, wenn es Solidarität unter den Bürgern gibt und die Verwaltung aufrecht erhalten werden kann. Nirgends dürfe ein Schild hängen: Außer Betrieb.

Tagespflege von Corona-Einschränkungen nicht betroffen

Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) stellte klar, dass die Tagespflege von den Einschränkungen in der Kinderbetreuung nicht betroffen sein wird. Auch Schulen für Kinder mit geistiger und Mehrfachbehinderung werden nicht geschlossen.

Runde Tische wegen Corona

Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) kündigte einen ersten von mehreren Runden Tischen mit den Kammern an, bei dem Hilfen für betroffene Unternehmen diskutiert werden. Zurzeit sind vor allem Firmen aus der Tourismusbranche betroffen. Auch die Logistikunternehmen haben aktuelle Sorgen, dass die Fahren aus Polen weiter einreisen können.

Steuern werden wegen Corona gestundet

Finanzministerin Katrin Lange (SPD) informierte, dass es in Absprache mit den Finanzämtern Stundungen für Steuerzahlungen von Unternehmen geben wird.