Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Gottesdienste der Evangelischen Kirchengemeinde Frankfurt (Oder)-Lebus sollen an diesem Sonntag noch stattfinden. Am Montag berät dann der geschäftsführende Ausschuss über den weiteren Umgang mit der Corona-Krise.

Darüber informiert Irene Brockes, eine der geschäftsführenden Pfarrerinnen. Lediglich Kinderbibeltage und ein Familiengottesdienst im Gemeindehaus Kreuz wurden zunächst abgesagt. Für die Gottesdienste in Frankfurt (St. Gertraud, St. Georg, Kreuz, Lutherstift, Wichern), den Ortsteilen Kliestow, Lossow, Lichtenberg, Booßen sowie Lebus gelten darüber hinaus besondere Vorsorge- und Vorsichtsmaßnahmen.

"Die Besucher werden gebeten, nicht dicht an dicht zu sitzen, und sich und uns nicht die Hand zu geben", erklärt Irene Brockes. Bei der Feier des Abendmahls werde auf den Gemeinschaftskelch verzichtet und nur Brot ausgereicht "mit desinfizierten Händen", so Pfarrerin Irene Brockes. Zu allen Gottesdiensten werden jeweils weniger als 100 Besucher erwartet, sie fallen damit nicht unter die Meldepflicht. Seit Freitag gilt in Frankfurt aus Gründen des Infektionsschutzes eine Allgemeinverfügung, nach der Veranstaltungen mit über 100 Teilnehmerndem Oberbürgermeister angezeigt und genehmigt werden müssen.

Darunter fällt unter anderem auch die Heilige Messe der katholischen Gemeinde in der Kirche Heilig Kreuz am Sonntag. Der Gottesdienst wurde am Freitagabend unter Auflagen vom OB genehmigt. Auch hier sollen die Besucher unter anderem nicht dicht beieinander sitzen.

Werde tatsächlich entschieden, das kirchliche Leben für mehrere Wochen auf ein Minimum herunterzufahren, dann sieht Irene Brockes vor allem auf ältere Gemeindemitglieder eine herausfordernde Zeit zukommen. "Natürlich haben wir auch schon überlegt, Gottesdienste über das Internet oder Skype zu übertragen, aber viele unserer Älteren erreichen wir damit nicht." Vor allem für sie wollen Irene Brockes, ihre Kollegen/innen und der Gemeindekirchenrat daher in den nächsten Wochen telefonisch erreichbar bleiben, aber auch praktische Hilfe im Alltag anbieten.