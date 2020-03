Olav Schröder

Breydin (MOZ) Am Montag steht in der Sitzung der Breydiner Gemeindevertretung eine Bürgermeisterwahl bevor. Nachdem Dietmar Schmidt im vergangengen Jahr das Amt niedergelegt hatte, kandieren nun die beiden Gemeindevertreter Petra Lietzau und Michael Klein um die ehrenamtliche Spitze in der Gemeindevertretung.

Für die Wahl reicht die einfache Mehrheit aus. Die Sitzung findet, sofern nicht noch eine Absage aufgrund der Verbreitung des Coronavirus erfolgt, am Montag im Gemeindezentrum Tuchen im Mühlenweg 35 statt. Sie beginnt bereits um 18 Uhr.

Beide Kandidaten bringen als Breydiner Gemeindevertreter viel Erfahrung in der kommunalpolitischen Arbeit mit. Petra Lietzau ist in Mecklenburg geboren und kam mit acht Jahren nach Klobbicke. Sie hat eine Ausbildung im Kraftwerk Finkenherd absolviert, eine Familie gegründet und zwei Jungen groß gezogen. Bis 1990 hat sie in Klobbicke gelebt, war dann als gewerkschaftlich engagierte Frau im Ruhrgebiet für die IG Bergbau und Energie und die IG Bergbau, Chemie, Energie als Gewerkschaftssekretärin tätig. Für die SPD-Fraktion war sie in den Stadtrat von Herne gewählt worden. Als ihre Eltern älter wurden, zog sie wieder nach Tuchen. Sie ist die zweite Wahlperiode als Gemeindevertreterin aktiv und leitet den Sozial- und Kulturausschuss.

Petra Lietzau und Michael Klein haben eines gemeinsam, denn auch der 43-jährige Bürgermeisterkandidat ist in Mecklenburg geboren, und zwar in Rostock. Seit 1997 wohnt er im heutigen Breydiner Ortsteil Trampe. Michael Klein hat eine abgeschlossene Ausbildung zum Kraftfahrzeugmechatroniker. Er ist seit 2005 verheiratet und hat eine schulpflichtige Tochter. Vor 16 Jahren hat er sich selbstständig gemacht und ist als Reiseveranstalter tätig. Er hat sich bereits früh für die kommunalpolitische Arbeit in Breydin engagiert und dies Engagement beständig weitergeführt. So ist er seit nunmehr 15 Jahren Mitglied in der Gemeindevertretung. Im vergangenen Jahr ist er für die ehrenamtliche Arbeit in der Gemeinde ausgezeichnet worden.

Gemeinde im Auge

Petra Lietzau sieht das Zusammenwachsen der drei Ortsteile als weiterhin wichtige Aufgabe an. Ein konkretes Anliegen ist es, dass die Bürger von der Energiegenossenschaft profitieren.

Michael Klein pflegt viele Kontakte und wird als Gemeindevertreter oft zu Rate gezogen. Er ist stellvertretender Bürgermeister und will sine Erfahrungen in die Vorhaben der Gemeinde einbringen.