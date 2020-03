Tilman Trebs

Velten (MOZ) Der beliebte Veltener Indoorspielplatz Veltinchen macht jetzt wegen der Ansteckungsgefahr mit dem neuartigen Corona-Virus ebenfalls vorübergehend die Schotten dicht. Das teilten die Betreiber am Samstagabend auf ihrer Facebook-Seite mit.

"Wir sind todtraurig, dass es so weit gekommen ist, doch liegt uns nichts mehr am Herzen, als die Gesundheit unserer kleinen Gäste, deren Familien und unseren Angestellten. Deshalb können wir, wie auch jeder andere, einen sicheren Betrieb nicht gewährleisten. Wir hoffen auf euer Verständnis", schreiben die Betreiber. Man habe die Entscheidung selbst getroffen. Sie gelte für unbestimmte Dauer. "Wirhoffen, euch bald mitteilen zu können, dass wir unsere Türen wieder für euch öffnen", heißt es weiter. Am Sonnabend durften Kinder im Veltinchen noch toben.