Frankfurt (Oder) (MOZ) In einem Wohnhaus in der Großen Müllroser Straße in Frankfurt (Oder) ist am Sonnabendnachmittag (14. März) ein Feuer ausgebrochen.

Betroffen ist offenbar eine Pension im zweiten Obergeschoss. Das Zimmer brannte vermutlich komplett aus.

Die Rauchentwicklung war in der Stadt weithin sichtbar.

Laut Wolfgang Welenga vom Stadtfeuerwehrverband wurden zwei Personen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung dem Rettungsdienst übergeben. Welche Ursache zum Brand geführt hat, ist noch unklar.

Das Feuer ist inzwischen gelöscht, Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Frankfurt und der Freiwilligen Feuerwehr Güldendorf und Stadtmitte sind noch vor Ort.