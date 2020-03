Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Schwimmhalle in Frankfurt (Oder) wird analog zu Schulen und Kindertagesstätten ab Mittwoch ebenfalls den Betrieb vorerst einstellen. Darüber informierte der Oberbürgermeister am Sonnabend. Hintergrund ist auch in diesem Fall der Schutz vor einer Infektion mit dem Coronavirus.

An der Musikschule wird der Betrieb ab Mittwoch bis nach den Osterferien ausgesetzt. Das Gleiche gilt für die Volkshochschule. Am Montag und Dienstag finden noch Kurse statt, anschließend wird der Unterricht bis einschließlich 18. April eingestellt, informierte die Volkshochschule online.

Am Cinestar-Kino in Frankfurt läuft der Betrieb vorerst weiter. Allerdings informierte der Betreiber der Kinokette auf seiner Internetseite, dass die Sicherheitsmaßnahmen erhöht wurden. Ab sofort werden nur noch Tickets für 50 Prozent der verfügbaren Sitzplätze verkauft. Die Zuschauer sollen jeweils ein bis zwei Sitzplätze Abstand zum Nachbarn halten. In den Sanitärbereichen seien außerdem die Hygienestandards erhöht worden.

Der Awo-Kreisverband Frankfurt (Oder) bat am Sonnabend für seine Einrichtungen "dringlichst von Besuchen vorerst Abstand zu nehmen", um die Bewohner nicht zu gefährden. "Wenn Sie Ihre Angehörigen sehen möchten, sollten Sie sicher sein, dass Sie sich nicht mit dem COVID-19-Erreger infiziert haben. Mit Sicherheit freuen sich Ihre Angehörigen auch über einen Anruf – soweit möglich", hieß es vom Verband, der unter anderem das Seniorenzentrum "Am Südring" betreibt.

Die IHK Ostbrandenburg sagte alle Prüfungen im Zeitraum vom 16. März bis einschließlich 24. April ab. Sie sollen zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden.