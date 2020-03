Thorsten Pifan

Hohenfelde (MOZ) Die Chance ist da: Hohenfelde könnte in absehbarer Zeit ein neues Baugebiet bekommen. Die Stadtverordneten haben die Aufstellung des Bebauungsplans Moritzstraße II einstimmig beschlossen. Damit kann die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange – also von Behörden oder Verbänden – beginnen. Auch Bürger haben in diesem Zuge die Gelegenheit, sich zu dem Vorhaben zu äußern. Über die Einwendungen wird dann erneut entschieden.

Bereits im Vorfeld dieses Beschlusses hatte es in Hohenfelde eine emotionale Diskussion gegeben. In der Folge hatte der Ortsbeirat das Vorhaben zunächst einstimmig abgelehnt. Geplant ist an der Moritzstraße die Ausweisung von Bauland für mehrere Grundstücke. Konkret soll dort nach aktueller Planung aber nur ein Einfamilienhaus gebaut werden. Eine junge Familie mit Wurzeln in der Ortschaft möchte sich dort niederlassen.

Da das Gelände, um das es geht, in Privatbesitz ist, entscheiden am Ende die Eigentümer über eine mögliche Vermarktung. Allerdings tragen sie auch die Kosten für das Verfahren, in dem der Bebauungsplan aufgestellt werden muss. Und damit übernehmen sie auch das Risiko, sollte das Verfahren am Ende scheitern, weil es triftige Gründe gibt, die gegen das Vorhaben sprechen.

Stadtplaner befürworten Plan

Stadtplaner Frank Hein hatte im Ortsbeirat bereits deutlich gemacht, dass die Stadt Schwedt einer Erweiterung der Ortschaft an der Moritzstraße positiv gegenüber stehe – zumindest aus städtebaulicher Sicht. Denn dort gebe es an der Straße noch eine freie Fläche. Ansonsten ist die Moritzstraße beinahe an allen Stellen zu beiden Seiten bebaut.

Der Ortsbeirat in Hohenfelde hatte das Vorhaben seinerzeit vor allem kritisch betrachtet, weil einzelne Bürger in der Sitzung in Vorbereitung auf die Stadtverordnetenversammlung darauf hingewiesen hatten, dass das fragliche Gelände eigentlich unter Naturschutz stehen würde. Beweise konnten sie dafür allerdings nicht vorlegen.

Andere Einwohner hatten im gleichen Zuge Bedenken geäußert, weil sie fürchten, dass der freie Blick auf das Umland verloren geht, wenn dort auch eine Wohnbebauung entsteht. Einer der Bürger hatte sich besonders emotional geäußert, weil die Eigentümer-Familie das Areal seinerzeit nach seinen Worten angeblich günstig erstanden habe, um es nun zu Bauland zu ent-­wickeln. Einen Beleg für die Behauptung gab es bei dem Treffen aber nicht. Er selbst habe für sein Baugrundstück viel Geld bezahlt, das müssten andere dann auch.