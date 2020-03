Jutta Schütz

Berlin (dpa) Im Reich der Toten ist es still und kühl. Bei konstanten fünf Grad stehen hier Dutzende Särge mit Leichen in dreistöckigen Regalen. Im Untergeschoss des Berliner Krematoriums Baumschulenweg arbeitet an diesem Montag Rechtsmedizinerin Denise Dümpelmann, in dicker Jacke und mit violetten Einweghandschuhen.

Ihr Assistent zieht einen schlichten Kiefernsarg auf einer Schiene hervor und nimmt den Deckel ab. Eine alte Frau liegt darin. Von Kopf bis Fuß scannen Dümpelmann und Assistent Claus Haase mit ihrem Fachblick den schmalen, nackten Leichnam. Drehen ihn vorsichtig auf den Rücken. Nein, auch dort keine Verletzungen, nichts Auffälliges. Die Papiere stimmen. Die tote Seniorin, die mehr als 90 Jahre alt wurde, ist auch nicht verwechselt worden. Medizinerin Dümpelmann gibt ihr Okay zum Einäschern.

Fehlerhafte Leichenscheine

Das Prozedere heißt zweite Leichenschau und ist in Berlin sowie den meisten Bundesländern vor einer Einäscherung gesetzlich festgelegt. Damit soll ausgeschlossen werden, dass etwa Kriminalitätsopfer unerkannt verbrannt werden oder Menschen, die eines nicht natürlichen Todes starben. Wird im Sarg bestattet, ist die zweite Begutachtung nicht erforderlich. Hier kann bei nachträglichem Verdacht exhumiert werden. Obermedizinalrätin Dümpelmann und ihre Kollegen des Landesinstituts fahren jeden Wochentag ins Krematorium.

50 Leichen an einem Tag zu untersuchen, sei nicht ungewöhnlich, sagt die freundliche Medizinerin. Es komme immer wieder vor, dass Haus- oder Bereitschaftsärzte den "Leichenschauschein", wie er offiziell heißt, nicht korrekt ausstellen, weiß die 43-Jährige aus Erfahrung. "Wenn wir dann etwas Verdächtiges finden, wird die Leiche angehalten", sagt Dümpelmann. Soll heißen: "Dann kann die Leiche erstmal nicht verbrannt werden." Die Polizei werde informiert, und letztlich entscheide die Staatsanwaltschaft über Freigabe der Leiche oder Sezieren. "Ich bin nur für die Fakten, die Befunde zuständig", sagt Dümpelmann.

Nach Angaben der Senatsverwaltung für Gesundheit gibt es bei zwei bis drei Prozent der untersuchten Toten bei der zweiten Leichenschau Anhaltspunkte für eine "Nachbetrachtung oder Nachermittlung". Es sei aber nicht so, dass das alles tatsächlich unnatürliche Tode seien. "Auf den Toten mit dem Messer im Rücken, das vorher keiner gesehen hat, warte ich noch", sagt Dümpelmann lachend. Doch Herzversagen als natürliche Todesursache vom Leichenschauarzt festgestellt, und dann ist eine frische Operationswunde vom Oberschenkelhalsbruch zu sehen? Das sei eher ein Hinweis auf einen nicht natürlichen Tod in Folge eines Sturzes. "Der falsche natürliche Tod liegt öfter vor mir", betont die Expertin. "Die Kausalkette muss aber stimmen", denn auch Angehörige wollten Gewissheit. Dümpelmann obduziert im Institut zudem Opfer von Straftaten, untersucht Verletzte und schreibt Gutachten für Prozesse. Sie hat auch bei dem renommierten Professor der Rechtsmedizin, Michael Tsokos, Lehrsektionen absolviert.

Bei überlasteten Bereitschaftsärzten, die zu alten oder fremden Gestorbenen gerufen werden, sei die Versuchung auch schon mal groß, schnell den Herztod zu bescheinigen, sagt die Beamtin im medizinischen Landesdienst.

Im Ortsteil Baumschulenweg steht eines der modernsten Krematorien Europas, wie es dort heißt. Mit Öfen, bei denen der Rauch gefiltert und nicht in die Luft geblasen wird, mit Hebeanlage und fahrerlosem Transporter für die Särge. Das Einäschern wird per Monitor überwacht. In Deutschland dürfen Urnen nicht mit nach Hause genommen werden, die in einem Behälter versiegelte Asche wird einem Bestatter übergeben.

Ein Leben nach dem Feierabend

Denise Dümpelmann findet das Obduzieren oder Begutachten von Leichen spannend und gleichzeitig normal. Sie habe schon immer Ärztin sein wollen und sei ziemlich unempfindlich gegen Gerüche. Tote zu untersuchen, sei komplex und herausfordernd. Dümpelmann ist sich sicher: "Selbst bis zur Rente werde ich nicht alles gesehen haben". Es gebe Fälle, die man nicht vergesse, sagt die Expertin. Wie der Suizid eines Mädchens, das einen 100-seitigen Abschiedsbrief hinterließ. Assistent Haase, selbst Familienvater, ergänzt: "Tote Kinder gehen einem an die Nieren."

Wie schafft man Ausgleich, oder sieht man auch nach Dienstschluss noch Leichen? "Nein, Feierabend ist Feierabend", so die Fachärztin für Rechtsmedizin. Viel mit den Kollegen zu reden, sei auch wichtig. Dümpelmann: "Wir Rechtsmediziner gehen nicht zum Lachen in den Keller." Es gebe da so einen speziellen Humor, "sonst kann man das gar nicht verarbeiten".

Mit dem Tod vor Augen lebe man vielleicht ein bisschen bewusster, meint Dümpelmann, die einst aus dem Sauerland nach Berlin zum Studium kam und geblieben ist. "Es kann jederzeit schnell zu Ende sein."