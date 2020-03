Höchste Fichte Brandenburgs: Sie steht, nur einen kleiner Abstecher vom Hauptweg entfernt, in den Pritzhagener Bergen und ist mit ihren 41,3 Metern doppelt so hoch wie die märkische Durchschnittsfichte. Ihr Stammumfang misst 3,81 Meter. © Foto: Thomas Berger

Thomas Berger

Buckow (Freier Autor) Gerade das schöne Wetter am Wochenende lockt Naturliebhaber wieder verstärkt vor die Tür, und auch in Zeiten abgesagter Kulturveranstaltungen mag eine Frühlingswanderung in der Märkischen Schweiz eine attraktive Ersatzvariante sein. Der Naturpark Märkische Schweiz ist zwar reich an diversen reizvollen Einzellandschaften. Ein besonderes Paradies, das zu jeder Jahreszeit lockt und häufiger sein Gesicht ändert, ist aber das Stobbertal.

Auf insgesamt 25 Kilometer zieht sich das Gewässer, das auch Wasserscheide zwischen Nord- und Ostsee ist, zwischen Rotem Luch, dort 47 Meter über dem Meeresspiegel liegend, und Altfriedland mit nur noch vier Meter durch die Märkische Schweiz. Noch einmal mit am ursprünglichsten wirkt das Stobbertal zwischen Buckow und Pritzhagener Mühle. Der Natura Trail folgt dort dem Lauf des Gewässers. Mal schwenkt der Weg ein kleines Stück weg auf halbe Höhe des Abhangs, dann wieder ist das Wasser ganz nahe. Fischotter und Wasserspitzmaus leben hier, ebenso der Eisvogel, längst ist auch der Biber wieder heimisch: Mag sein Treiben andernorts Probleme verursachen, hier darf er ungestört seine Burgen und Wehre bauen. Der Stobber schafft sich zur Not schnell eine neue Windung drum herum. Genauso, wie er mal träge in großer Breite dahinplätschert, dann wieder an Engstellen zum fast reißenden Bach wird.

Der Natura Trail hat eine Gesamtlänge von 17 Kilometer, wer die komplette Strecke im Rundkurs von der Buckower Schule über den Poetensteig bis Dachsberg, Pritzhagener Mühle, Fledermausmuseum Julianenhof und zurück durchs Stobbertal abwandern möchte. Doch es gibt, beispielsweise ab Schweizerhaus mit Start nahe der Güntherquelle, auch kürzere Etappen. Das Frühlingserwachen ist jedenfalls unverkennbar. Hinweistafeln bieten unterwegs wertvolle Informationen.