Bärbel Kraemer

Brück (BRAWO) So sah sie aus, die frühere Eisenbahnstraße in Brück vor ihrer Pflasterung im Jahr 1922. Heute trägt der Straßenzug den Namen Ernst-Thälmann-Straße. Die historische Ansicht ging im August 1921 auf Reisen.

Die Empfänger der Karte lebten damals in Niederschöneweide bei Berlin. Die Absenderin in Stromtal, einem Flecken Erde etwa drei Kilometer von Brück entfernt, der zu jener Zeit von den ersten Siedlern der Kolonie "Märkische Scholle" urbar gemacht wurde.

Bertha, die Kartenschreiberin, verrät: "Meine Lieben, hier ist es wunderschön, am liebsten bleiben wir hier. Mittwoch, 3., hatten wir ein furchtbares Gewitter in der Nacht, da sind wir mit unserer Schlafstätte bald in der Hütte geschwommen, unser Bett war ein Kahn." Die beiden stattlichen Häuser im vorderen Teil der Ansichtskarte wurden durch den Bauunternehmer August Giesch 1902/03 erbaut.

Sein Name mit dem Verweis auf das von ihm geführte Bauunternehmen ist auf der historischen Ansicht gut erkennbar. Nach seinem Tod fiel der Besitz an die Töchter Martha und Helene. Während die Familie das vordere Wohnhaus weiter bewohnte, verkauften die Töchter das dahinter liegende an die Postbehörde.

Die ließ Umbauten vornehmen und eröffnete das Gebäude als Brücker Postamt. Das Erdgeschoss beherbergte fortan die Diensträume, das Obergeschoss die Wohnung für den Postverwalter. Einige ältere Brücker Einwohner erinnern sich sicher noch an diese Raumaufteilung. Heute hat das Seminar-, Kultur- und Gästehaus "Alte Post" dort sein Domizil.