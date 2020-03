Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Obwohl das Coronavirus aktuell das Gesundheitsthema ist, das am meisten bewegt, gibt es auch andere Baustellen in der Stadt. So fehlen in der Region zum Beispiel weiterhin Augenärzte. Mehrere Leser wandten sich an den Stadtboten, nachdem vergangene Woche in der Praxis der beiden Augenärztinnen Lipka zentrale Terminvergabe war. Ein Frankfurter habe eine dreiviertel Stunde gewartet, letztlich aber einen Termin für Juni bekommen können – allerdings nur, weil er bereits Bestandspatient war.

Er berichtet von bis zu 40 Menschen, die sich zur Terminvergabe angestellt und bis zur Straße gestanden hatten. An der Praxistür in der oberen Etage habe ein Schild darauf hingewiesen, dass keine neuen Patienten aufgenommen werden. Unter den Wartenden im Flur wurde diese Information durchgegeben, einige gingen wieder. Andere hörten diese Info aber nicht. Zu ihnen gehörte eine über 90-Jährige mit körperlichen Beeinträchtigungen, die eine 45 Minuten auf den Stufen wartete.

Patienten sind verzagt

Eine Markendorferin wollte für ihre Schwester einen Termin besorgen, drehte aber um, als sie die Schlange sah. "An einem Tag die Termine für Juni und Juli zu vergeben, ist für Mitarbeiter und Patienten eine Katastrophe", sagt sie. Zu den Wartenden gehörten auch Patienten, die bislang bei Sabine Mierke in Behandlung waren und auf eine Übernahme hofften. Zum 31. März schließt ihre Praxis – ohne Nachfolger.

Eine Rentnerin hatte gerade erst eine Augen-OP, kann zur Nachuntersuchung noch zweimal in Mierkes Praxis. Einen neuen Augenarzt hat sie aber nicht. "Es ist ein Dilemma", sagt auch die Frau, die für ihre Schwester einen Termin machen wollte, zur Augenarztsituation. "Irgendwas muss da passieren."

Das ist auch der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB) durchaus bewusst. Neben der Praxis von Petra und Sybille Lipka führt Ursula Zieger eine Augenarztpraxis in der Leipziger Straße und Claudia Link eine am Kleistpark. Eine halbe Augenarztstelle im MVZ des Klinikums, die seit 30. Juni 2019 unbesetzt war, ist mittlerweile wieder besetzt. Seit Oktober arbeitet dort ein Augenarzt mit einer Viertel Stelle, seit 1. März, so die KVBB, ist das verbleibende zweite Viertel ebenfalls besetzt. Die Praxis von Sabine Mierke ersetzt das jedoch nicht.

Deshalb erstellen KVBB und die Krankenkassen eine neue Bedarfsplanungsrichtlinie. Angekündigt war ein entsprechender Beschluss des Landes- und Zulassungsausschusses bereits für Anfang dieses Jahres. Ob dadurch nun wirklich weitere Augenärzte in der Region zugelassen werden, lässt sich aber noch immer nicht sagen. "Die Kollegen sind am Thema Bedarfsplanung dran", sagt KVBB-Sprecher Christian Wehry. Allerdings spiele aktuell auch bei der KVBB das Thema Corona eine übergeordnete Rolle. Und selbst, wenn die Bedarfsplanung angepasst wäre – das größte Problem seien fehlende Bewerber. Augenärzte und Dermatologen gebe es deutschlandweit zu wenige, sagt er. "Das ist ein echter Wettbewerb."

Einen Ansturm spürt das MVZ am Klinikum bereits seit fünf Jahren, heißt es auf Nachfrage. Doch trotz Einrichtung einer Kindersehschule, des neuen Personals und vier Sprechtagen pro Woche ist der Terminplan auch dort bis zum Sommer voll. "Unsere Kapazitäten sind ausgeschöpft."

Bei akuten Anliegen, wie bei der Patientin mit der OP, empfiehlt Christian Wehry die ärztliche Bereitschaftsnummer 116117. Die Frankfurterin berichtet, dass ihr unter der Nummer gesagt wurde, im Umkreis von 160 Kilometern könne man ihr einen Termin besorgen. Sie sieht sich aber nicht in der körperlichen Verfassung, so weit zu fahren. Ihr zweites Auge muss auch noch operiert werden. "Ich weiß nicht, wie es weitergeht", sagt sie verzagt.