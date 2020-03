Bärbel Kraemer

Preußnitz "Als vor zehn Jahren, 1952/53, in Preußnitz die Verbindungskurve von der Treuenbrietzener zur Brandenburger Bahnstrecke gebaut wurde, verfolgte ich mit den Kindern meiner Schule (1. bis 4. Schuljahr) eifrig die Bauarbeiten. Wir besuchten häufig die Baustellen, unterhielten uns mit den Bauleuten, ließen uns die verschiedenen Materialien erklären, und bald hatte sich ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den Schülern und den Bauarbeitern entwickelt", heißt es in einem von Wilhelm Pijur, damals Lehrer an der Schule in Preußnitz, Aufsatz für den 1963 erschienen Heimatkalender des Kreises Belzig verfassten Beitrag.

Im Unterricht hatte Pijur nachfolgend die Schüler der Klassen 3 und 4 beauftragt, das Gesehene und Erlebte aufzuschreiben. In dieser Folge entstanden, weil die Aufgabenstellung sich im Deutschunterricht mehrmals wiederholte, eine ganze Reihe von Schulaufsätzen. "Die besten Leistungen", so der Lehrer, durften in ein besonderes Heft geschrieben werden. Diese ausgewählten Schüleraufsätze wurden mit Bildern von der Baustelle und einem Interview, dass der Lehrer mit dem Bauleiter führte, ergänzt und wie Pijur im Heimatkalender verrät, "zu einem Buch gebunden". Der Titel: "Die Chronik des Bahnbaues bei Preußnitz". Ob dieses Buch noch existiert, ob es irgendwo vergessen auf einem Dachboden oder Bücherregal schlummert, ist unbekannt. Die in den Heimatkalender von 1963 aufgenommenen fünf Schüleraufsätze von Viertklässlern sind glücklicherweise erhalten und sollen in der heutigen Folge der Heimatgeschichte gekürzt vorgestellt werden.

Anita Wonneberger schrieb: "Es sollte in Preußnitz im Jahre 1952 eine Bahn gebaut werden, damit die Züge von Brandenburg nach Jüterbog nicht den Umweg über Belzig machen müssen. Zu Herrn Braune kamen Eisenbahnbeamte. Sie fragten, ob er den Sand im Lappenberg verkaufen würde. Herr Braune sagte zu. Dann haben sie gebohrt, ob unter dem Acker viel Wasser ist, damit nicht der Bahndamm später zusammenfällt. Danach erschienen auch Landmesser. Die haben ausgemessen, wo die Bahn entlanggehen sollte. Sie schlugen drei Pfähle ein im Dreieck und nagelten Latten darauf. Dort war der Rand der Bahn. So ist der Plan zum Bauen allmählich fertig geworden."

Im Aufsatz von Herbert Runau heißt es: "Im März wurde die Kurve vor unserem Dorf gebaut. Es kamen ein paar hundert Arbeiter. Ein großer Bau wird es werden. Jeden Tag kamen ein paar Arbeiter dazu. Sie hatte viele Vorbereitungen auszuführen. Mehrere Bulldogs brachten Bretter und Balken für Baracken. Sie haben auch fertige Dächer gebracht. Fenster und Türen wurden eingesetzt. In der Werkstattbaracke standen Schweißapparate, Drehbänke, Hobel und noch viele andere Sachen. Zum Schweißen und Schmieden wurde eine Schmiede eingebaut. Der Bulldog brachte auch Schienen und Schwellen für die Loren und Lokomotiven. Alle Leute aus dem Dorf waren fleißig dabei, den Wald und die Schonung abzuholzen. Als der Hochwald abgeholzt war, fingen sie mit dem Legen der Gleise an. Dann konnten sie auch mit dem Bahnbau anfangen."

Der Aufsatz von Thomas Pfeifer ergänzt: "Als die nötigsten Vorbereitungen zum Bahnbau beendet waren, haben die Arbeiter begonnen, den Lappenberg abzuschippen. Es ging aber sehr langsam. Da dachte die Eisenbahnverwaltung, so geht es nicht weiter, wir müssen einen Bagger hinbringen". Weiter heißt es: "... alle Arbeiten wurden auch in der Nacht ausgeführt. Es sah wunderschön aus, wenn in der Nachtschicht dann die 30 Lampen brannten." Waltraud Liero schrieb: "Die Deutsche Reichsbahn ist mit dem Dammbau fertig. Nun sind Eisenbahner gekommen und beginnen den Oberbau. Sie haben Schwellen und Schienen geschraubt. Jetzt schippen sie den Schotter unter die Schwellen und Schienen. Von der Brandenburger Strecke fährt der Zug rückwärts auf den neuen Damm. Da laden sie den Schotter ab. Wenn sie bis an die Brücke sind, kommt ein Kran und hebt die Stahlbrücke in die Betonmauern des Dammes." Und so beschrieb Martin Paul das Gesehene: "Es ist eine schwere Arbeit, so eine Brücke zu bauen. Dazu müssen Menschen geschickt sein. Eines Tages im Jahre 1952 fuhr ich nach Belzig. Als ich an den kleinen Wald kam, sah ich, daß Arbeiter an beiden Seiten der Chaussee Löcher gruben. Da fragte ich jemanden, wozu die sein sollten. Er sagte: ‚Das wird das Fundament für die neue Brücke’. Das Fundament war zwei Meter tief. Nach ein paar Tagen ging ich wieder hin. Da stand schon die Mischmaschine und eine Baracke. In der Baracke waren Zementsäcke aufgeschichtet. Es war aber schwer, den Kies heranzuholen, denn es mußte feiner und grober Kies sein. In das Fundament wurde Beton hineingestampft. Danach baute man eine Verschalung, und in die Verschalung wurde Beton geschüttet. Dafür hatte man einen hohen Turm aus Balken gebaut, in dem die Loren hinaufgezogen wurden, deren Beton in die Verschalung geschüttet wurde. Die Bauleute mußten den Beton immer wieder feststampfen. In der Zeit war auch die Brücke herbeigeholt und neben die Chaussee gelegt worden. Die Brückenwände wuchsen immer höher. Am 10. Juni 1953 wurde die Brücke hochgehoben. Dann war ein Kran da. Dieser mußte die Brücke auf runde Balken heben und sie dann über die Chaussee rollen."

Zahlen und Fakten

Am 23. September 1955 konnte der erste Güterzug auf dem neuen Streckenabschnitt rollen. Bis zu 242 Arbeiter waren auf der Baustelle tätig. 145.000 Kubikmeter Boden wurden bewegt. Besondere geschichtliche Funde wurden nicht gemacht. Es sollen jedoch zwei bis drei Stücke Bernstein gefunden worden sein, die "aber nicht den Weg ins Baubüro" fanden. Die Kosten für das Bauprojekt beliefen sich auf rund 1,5 Millionen DM.