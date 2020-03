Franz P. Talke

Hohenwutzen In der Nacht zum 15. März wurden an sämtlichen Grenzübergängen der Republik Polen, Sperren und Kontrollstellen eingerichtet - so auch in Hohenwutzen.

Ziel dieser Maßnahmen ist es, die Ausbreitung des neuartigen Corona Virus einzudämmen. Die Schließung soll vorerst für 10 Tage gelten, kann aber bei Bedarf auch länger aufrechterhalten werden.

Pünktlich um Mitternacht errichteten in Hohenwutzen Mitarbeiter der polnischen Straßenmeisterei eine Sperre aus Barken und Baustellenabsperrungen. Der Übergang in Hohenwutzen ist nun für Fahrzeuge und Personen komplett gesperrt. Der Übergang ist einer der meist frequentierten im Land Brandenburg.

Auf deutscher Seite sicherten Beamte von Zoll und Bundespolizei die Maßnahmen ab. Sie wiesen Autofahrer und Fußgänger darauf hin, dass eine Einreise nach Polen zwar möglich ist, aber ein Wiedereintritt nach Deutschland über Hohenwutzen nicht möglich sei. An ausgesuchten Übergängen wie in Seelow sei eine Rückreise möglich.