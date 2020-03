Th. Messerschmidt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Die Hauptstraße 32 zählt zu den stattlichen Bauten der Hauptstraße, entstanden Ende des 19. Jahrhunderts, als sich St.-Annen- und Hauptstraße entsprechend ihrer infrastrukturellen Bedeutung imposant wandelten. Der Vorgängerbau war kleiner und Zugang zum weitläufigen Gewerbehof. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts hatte hier Carl August Ahlert eine obergärige Brauerei gegründet, die 1814 niederbrannte, 1815 weit größer auferstand, einen gut besuchten Ausschank hatte und laut Adressbuch des Jahres 1852 von einer "Seifensiederei u. Lichtzieherei" (Kerzenherstellung) flankiert war. All das spielte sich noch unter der alten Adresse "Neuethorstraße 532" ab, als die Neustadt noch durchnummeriert und die Erinnerung an das Neue Tor (zwischen Wollenweber-/Lindenstraße) noch wach war. Erst ab 1867 wohnte man in der "Hauptstraße", allerdings Ahlerts nicht nur: Carl und Rudolph Ahlert hatten 1850 den Grundstein für eine neue Brauerei gelegt – in der Bergstraße 9 (später Adler-Brauerei). In der Hauptstraße endete die Ahlert-Geschichte mit dem Abbruch der Gebäude 1894. Die Inschrift des nachfolgenden Ziegelbaus verrät "Erb. 1894" und "Ren. 1906". Bauherr des viergeschossigen Wohn- und Geschäftshauses war Kaufmann Hermann Crohn, der hier "Papier-, Galanterie-, Lederwaaren, Spielwaaren, Schirme, Wirtschaftsartikel" verkaufte – und bald auch das Haus. Und zwar (vermutlich als Geldanlage) an die Gebrüder Reichstein, die hier nie wohnten. In den 1920er Jahren erwarb die Stadtgemeinde das Anwesen, um auf dem Hof die Städtischen Gas- und Wasserwerke ansiedeln zu können – sowie im Hauptgebäude (lt. Adressbuch von 1938/39): Ausstellungs- und Verkaufsraum der Städt. Gaswerke, Gasgemeinschaft Brandenburg, Betriebsingenieur Ernst Greiner, Planzeichner K. Kappe, Techniker H. Müller, Installations- und Rohrmeister F. Sommer. Auch nach 1945 blieb das Haus Sitz städtischer Betriebe wie VEB Gebäudewirtschaft Brandenburg. Als Gewerbeeinheiten im Erdgeschoss sind manchem noch das HO-Schuhhaus und die Kurzwaren in Erinnerung. Frisch saniert wurde das Haus 2005 zum wobra-Verwaltungssitz samt 2008 umgestaltetem Hof mit Grün-, Frei- und Parkflächen.