Überall im Stadtgebiet waren nach dem Fliegerangriff Bombenkrater zu sehen, so wie hier am Lehnitzer Gutsplatz. © Foto: Bodo Becker Archiv

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Es war ein milder Frühlingstag. Die Sonne schien am 15. März 1945, die Sicht war klar und der Himmel blau. Ein idealer Tag, um die schon wärmenden Strahlen der Sonne genießen zu können. Für die 15-jährige Gertrud Schläger (heute Albrecht) war an diesem Donnerstag Schule angesagt. Obwohl die Oranienburgerin eigentlich das Gymnasium am Bahnhof besuchte, hatte sie an diesem Nachmittag Unterricht in der Hans-Schemm-Schule, dem heutigen Louise-Henriette-Gymnasium.

"Dort wechselten sich die Grundschüler mit den Oberschülern ab. Eine Woche hatten wir dort vormittags oder nachmittags Unterricht, die andere Woche die Grundschüler und umgekehrt. Das Gymnasium am Bahnhof war zu einer Unterkunft für Flüchtlinge aus Ostpreußen, Pommern und Schlesien hergerichtet worden", erinnert sich die rüstige 90-Jährige.

Eine Mathearbeit stand damals an. Doch als so gegen 14 Uhr der Voralarm einen Angriff alliierter Kampfbomber ankündigte, hieß es: "Alle in den Keller unter der Turnhalle!". Doch Gertrud Schläger und ihre Freundin aus der Havelstraße entschieden sich anders: "Nein, wir gehen lieber nach Hause", sagten sich beide. Das taten die Mädchen auch, obwohl sie nicht sicher sein konnten, dass sie dort auch heil ankommen würden. Schließlich war es nicht der erste Bombenangriff auf die Stadt, in der mehrere Großbetriebe der Rüstungsindustrie ihren Sitz hatten und in der bereits zahlreiche zivile Kriegsopfer zu beklagen waren.

"Doch gerade dieser Entschluss, rettete unsere Leben", erzählt die Oranienburgerin, die sich an die Vorkommnisse jenes Tages, der ihre Geburtsstadt in Schutt und Asche legen sollte, noch ganz genau erinnert.

Der vermeintlich sichere Luftschutzkeller in der Hans-Schemm-Schule wurde zur Todesfalle. Auslöser soll die Druckwelle einer Zeitzünderbombe gewesen sein, die explodierte, als die Bomber längst abgezogen waren und sich alle längst in Sicherheit wähnten. Die Wucht der Detonation soll sich dabei gerade zu dem Zeitpunkt in den unterirdischen Raum entladen haben, als dessen Tür geöffnet wurde. "Alle, die darin waren, kamen ums Leben", sagt Gertrud Albrecht. Das waren Klassenkameradinnen und -kameraden, zwei Lehrerinnen, Leute aus der Nachbarschaft der Schule, der Hausmeister und seine Kinder, weiß sie noch ganz genau. Es sollen 42 Menschen gewesen sein.

"Ich selbst bin nach Haus in die Krebststraße 1 gelaufen und saß noch eine Weile im Liegestuhl im Garten und habe mich von der Sonne bescheinen lassen. Erst als der Alarm verstärkt wurde, bin ich in den Luftschutzkeller in unserem Haus gerannt", erinnert sich Gertrud Albrecht. Große Teile des Vierfamlienhauses stürzten ein, der Keller aber hielt stand. "Nach dem Angriff allerdings detonierten immer wieder Bomben. Deshalb gingen wir zu meiner Großmutter, die gegenüber dem Bahnhof wohnte, über die Lehnitzstaße und nicht durch die Krebststraße, in der es viele Bombentrichter gab", sagt GertrudAlbrecht.

"Ich habe also sehr großes Glück gehabt und bin mit dem Leben davongekommen", sagt sie, als wären diese schrecklichen Ereignisse erst gestern gewesen. Noch immer wühlt sie die Erinnerung daran auf.

Denn auch zwei Mädchen der Familie Krebst aus der Nachbarschaft, mit denen sie oft gespielt hatte, kamen mit deren Mutter und einem gerade entbundenen Säugling im Keller ihres Hauses an der Stralsunder Straße, Ecke Lindenstraße ums Leben. "Es war ein total trauriger Tag, den man sein ganzes Leben lang nicht vergisst, auch wenn er schon 75 Jahre zurückliegt. Das geht mir bis heute noch immer sehr nah", sagt Gertrud Albrecht voller Demut.

Erschreckend findet die 90-Jährige aber auch die Tatsache, dass von jenen Bomben, die nur am15. März 1945 über der Stadt abgeworfen wurden, noch mehr als 200 Oranienburg bis heute in Atem halten. Damit meint sie die Blindgänger mit den tückischen chemischen Langzeitzündern. Sprengmeister sagen über diese gefährlichen Kriegshinterlassenschaften: "Die gehen auf jeden Fall hoch, die Frage ist nur wann."