Tilo Winkler

Frankfurt (Oder) (MOZ) Brandenburger Eltern von Schulkindern bleibt es überlassen, ob sie ihre Kinder am Montag und Dienstag (16. und 17. März) in die Schule schicken.

Es findet zwar noch regulärer Unterricht statt. Aber: "Falls Eltern ihre Kinder an diesen beiden Tagen vorsorglich nicht in die Schule schicken möchten, wird darum gebeten, die Schule zu informieren", heißt es in einer Mitteilung des Brandenburger Bildungsministeriums von Sonntagmittag.

Die Kinder gelten auch als entschuldigt, wenn für die Kinder keine schriftliche Entschuldigung vorliegt, so das Ministerium.

Ab Mittwoch, 18. März 2020, findet kein Unterricht mehr an öffentlichen und Schulen in freier Trägerschaft statt. Für eine Not-Betreuung der Kinder soll es ein Formular geben, das auch vom Arbeitgeber unterschrieben werden muss.