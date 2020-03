MOZ

Fürstenwalde (MOZ) Ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht hat sich am Sonnabend gegen 14.15 Uhr an der Kreuzung August-Bebel-Straße und Schillerstraße in Fürstenwalde ereignet. Der Fahrer eines Renault Twingo streifte zwei parkende Autos und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Bad Saarow.

Ein Zeuge merkte sich das Nummernschild und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten fuhren zum Wohnort des Halters, der sich als Fahrer herausstellte. Das Auto wies Beschädigungen auf und der 47-Jährige roch nach Alkohol. Ein Test ergab 1,34 Promille. Der Mann gab an, erst nach der Fahrt getrunken zu haben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und er musste eine Blutprobe abgeben. Ihr Ergebnis wird zeigen, wann er wirklich getrunken hatte. Der Sachschaden des Unfalls beträgt 3000 Euro.