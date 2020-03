MOZ

Eisenhüttenstadt (MOZ) Völlig betrunken war ein Autofahrer, der in der Nacht zu Sonntag in der Straße der Republik in Eisenhüttenstadt einen Verkehrs­unfall verursacht hat.

Gegen 23.25 Uhr fuhr der 32 Jahre alte Eisenhüttenstädter am Sonnabend mit seinem Pkw gegen drei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Dabei wurde er selbst schwer verletzt, weshalb er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizisten bei ihm starken Alkoholgeruch. Ergebnis des Atemalkoholtests: 3,06 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Schaden beträgt 22 000 Euro.