MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Sonnabend kam es im Aldi-Supermarkt in den Lenné-Passagen zu einem versuchten Ladendiebstahl. Gegen 16.20 Uhr hatte eine Mitarbeiterin des Supermarktes zwei männliche Personen dabei beobachtet, wie diese Ware in eine Tasche steckten.

Als die Frau die Ladendiebe auf ihr Tun ansprechen und die Männer festhalten wollte, eskalierte die Situation. Die Täter stießen die Verkäuferin zu Boden und traten auf sie ein. Daraufhin rief eine dritte, an der Eingangstür stehende Person in Richtung der Täter: "Micha lass uns gehen". Die aggressiven Ladendiebe ließen daraufhin von der Supermarkt-Mitarbeiterin ab und flüchteten gemeinsam mit ihrem Komplizen. Dabei wurde auch noch einem Zeugen ins Gesicht geschlagen. Die Tasche mit dem Diebesgut – Schokolade und Eierlikör – ließen die Diebe zurück. Auf ihrer Flucht trennten sich die Täter. Eine Person rannte in Richtung des Lennéparks davon, während die anderen beiden in Richtung Karl-Marx-Straße liefen.

Die zwei rabiaten Diebe wurden von Zeugen wie folgt beschrieben: Einer war circa 1,90 Meter groß, schlank und hatte dunkle kurze Haare. Der andere war etwa 1,70 Meter groß, schlank und hatte kurze blonde Haare. Beide sollen vermutlich um die 30 Jahre alt sein.

Hinweise zu den Tätern oder ihrem derzeitigen Aufenthaltsort nimmt die Polizeidirektion Ost unter 0335 5612140 oder über die Online-Wache www.polizei.brandenburg.de entgegen.