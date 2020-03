Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Ein Arzt des Werner-Forßmann-Krankenhauses in Eberswalde hat sich mit dem Corona-Virus infiziert. Darüber hat der Landkreis Barnim am Sonntagnachmittag informiert.

Mitarbeiter und Patienten, mit denen der Mediziner in den vergangenen Tagen in Kontakt war, würden derzeit ebenfalls auf das Virus getestet, heißt es in einer Pressemitteilung. Demnach ist der entsprechende Personenkreis identifiziert worden.

Liveticker: Coronavirus und seine Folgen für Brandenburg und Berlin

Die Patienten befänden sich in Quarantäne. "Der ordnungsgemäße Betrieb des Krankenhauses ist nicht gefährdet", heißt es in der Mitteilung.

Insgesamt sind laut Gesundheitsamt des Landkreises neun Fälle einer Infektion mit dem Corona-Virus im Barnim bestätigt worden. Der Arzt war der neueste dieser Fälle.