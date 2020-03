Roland Becker

Oranienburg (MOZ) Krieg ist die Hölle. Krieg ist dumm. Aus dem Krieg kommt nichts Gutes." Henry Chandler hatte sich vorgenommen, diese Sätze am Sonntag zu sprechen, wenn der Bombardierung Oranienburgs vor 75 Jahren gedacht wird. Doch am 29. Februar, und damit nur zwei Wochen vor diesem Gedenktag, ist der US-Amerikaner im Alter von 100 Jahren gestorben. Seine Rede aber, die der ehemalige US-Bomberpilot längst vorbereitet hatte, ist geblieben. Am Sonntag wurde sie im Rosengarten vor dem Louise-Henriette-Gymnasium verlesen. "Vor 75 Jahren war ich das erste Mal hier. Ich war gekommen, um Chaos und so viel Schaden wie möglich anzurichten. Es war eine schreckliche Sache." Henry Chandler war 25, als er an dem sonnigen 15. März 1945 die Bomben über Oranienburg ausklinkte. 50 Jahre habe er "versucht zu vergessen, was hier passiert ist und was ich hier getan habe", heißt es in der Rede. Oranienburgs Bürgermeister Andreas Laesicke (parteilos) rückte diese Worte am Sonntag vor etwa 100 Teilnehmern ins richtige Licht: "Wir dürfen die Schuldfrage nicht in die andere Richtung denken." Mit diesem Bombenangriff und den vorherigen sei der Krieg an seinen Ausgangsort zurückgekehrt. Auch die Bomben seien es gewesen, die das Nazi-Regime, den Krieg und den Holocaust beendeten. "Es war einfach eine Hölle, die in Deutschland geboren wurde", sagte Laesicke.

Auch Stadtverordnetenvorsteher Dirk Blettermann (SPD) erinnerte daran, dass "die Alliierten Oranienburg nicht bombardiert haben, weil es Oranienburg war, sondern weil der Krieg beendet werden musste". Für die Menschen, die diesen Angriff erlebten, "war das eine Hölle, die man sich nicht vorstellen kann".

Zu denen, die diesen Angriff durchmachen mussten, zählt die heute 81-jähriger Erika Rodig. Damals sechsjährig konnte sie die Zusammenhänge nicht verstehen, weshalb sie immer wieder Schutz suchen musste. Sie erinnert sich eher an Details: "Manchmal mussten wir uns abends vorm Zubettgehen nicht ausziehen. Für den Fall, dass wir in der Nacht schnell raus mussten." Eine weitere Oranienburgerin erinnert sich daran, dass ihr Bruder am 16. März zehn Jahre alt wurde. "Es war ein Geburtstag in Trümmern", sagt sie 75 Jahre später.

2020 scheint am 15. März wieder die Sonne. Und wieder heulen wie vor 75 Jahren um 14.45 Uhr die Sirenen auf. Sechs Minuten später erinnern die Kirchenglocken der Stadt an den Moment, als die Bomben fielen, die vielen Oranienburgern, aber auch Zwangs- und Fremdarbeitern den Tod brachten. All diese Namen werden in den folgenden 45 Minuten – so lange dauerte der damalige Angriff von 60 Bombern – von einer Schülerin und drei Schülern des Louise-Henriette-Gymnasiums vorgelesen.

"Otto Henelt, verheiratet". Es ist der erste Namen. Manchmal ist die genaue Adresse des Opfers bekannt. In anderen Fällen sagen die Quellen, wo dieser Mensch gerade gearbeitet hat. Bei anderen wiederum ist nicht einmal klar, welches Geschlecht das Opfer hatte: "Herr oder Frau Böhlke". Der Name von Nina Antonowa ist der erste einer sogenannten Ostarbeiterin, einer nach Nazi-Deutschland verschleppten Russin.

Schicksal für Schicksal. Gestorben in der Heimat oder fern von ihr. Das Flugzeug von Henry Chandler wurde zwar über Wittenberge abgeschossen. Im Gegensatz zu anderen sechs Männern überlebte er. In Oranienburg wollte er mit seiner Rede einmal mehr die Hand zur Versöhnung ausstrecken. Seine Worte sind geblieben: "Krieg und Gewalt haben mich vor 75 Jahren hierher gebracht. Liebe und Vergebung haben mich heute zurückgebracht. Danke für dieses Geschenk. Gott segne Sie."